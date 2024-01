Il tanto atteso primogenito di Mirima Leone e Paolo Carullo ha finalmente varcato la soglia della vita, annunciando la sua dolce presenza attraverso un tenero post condiviso su Instagram dalla felice coppia. Nell’immagine condivisa con il mondo, si mostra la piccola manina di Orlando, il nome scelto per il neonato, che teneramente stringe quella amorevole della neomamma.

Il braccialettino ospedaliero al polso di Orlando, con inciso il suo nome e la data magica del suo arrivo, il 29 dicembre 2023, diventa simbolo tangibile della gioia che il nuovo membro ha portato nella vita di Mirima e Paolo. Questa immagine affettuosa è stata condivisa solo ieri, il 31 dicembre, quando i neo genitori hanno sentito di condividere pubblicamente la lieta notizia della nascita del loro piccolo, portando una luce radiante al termine di questo anno. I migliori auguri per questa nuova avventura a Mirima, Paolo e al piccolo Orlando.

Miriam Leone: è finalmente nato il piccolo Orlando

“Con gioia immensa annunciamo la nascita del nostro adorato bambino, Orlando Leone Carullo. Un amore infinito ci avvolge, e desideriamo esprimere la nostra gratitudine alla vita, a mio marito Paolo, alla nostra amata famiglia, al Dott. Bulfoni, Stefania Del Duca e all’intera squadra di ostetriche, al dottor Ciralli e a tutto il personale straordinario dell’Humanitas. La felicità ci pervade, e Miriam condivide con gioia che il nostro piccolo avrà il doppio cognome, portando con sé il suo nome e quello paterno. Grazie a tutti coloro che hanno reso questo momento così speciale per noi.”

Un tripudio di congratulazioni ha accolto la lieta notizia della nascita di Orlando. Stefano Accorsi, con calore, ha scritto: “Auguri! Benvenuto Orlando e un grande abbraccio a voi”. Elena Sofia Ricci ha condiviso la sua gioia in modo entusiasta: “Oddio che meraviglia! L’ultimo regalo di questo anno straordinario. Auguri a voi, auguri a te splendore”. Mara Venier, con il suo tipico entusiasmo, ha commentato con un festoso “Evvivaaa vi abbraccio”.

La rinomata cantante Laura Pausini ha inviato i suoi auguri, scrivendo con dolcezza: “Tanti auguri a te e a Paolo. Inizia una vita meravigliosa in tre”. Gli affettuosi messaggi da parte di amici e colleghi noti hanno contribuito a rendere ancor più speciale questo momento di gioia per Miriam, Paolo e il piccolo Orlando. La comunità di amici e fan si unisce a loro nell’esprimere felicitazioni e auguri di felice crescita per la loro nuova famiglia.