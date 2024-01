Russell Crowe, celebre attore neozelandese, ha recentemente fatto una scoperta affascinante sulle sue origini, e con orgoglio, ha condiviso i risultati di questa ricerca genealogica su X. Nato 59 anni fa in Nuova Zelanda, l’iconico interprete del “Gladiatore” ha esplorato a fondo le radici della sua famiglia, rivelando un collegamento diretto con l’Italia.

Nell’approfondimento del suo albero genealogico, spunta con sorpresa il DNA italiano, più precisamente con origini marchigiane. Questa rivelazione aggiunge un capitolo affascinante alla storia personale di Crowe, svelando un legame con una regione ricca di storia e cultura. L’attore sembra accogliere con entusiasmo questa parte delle sue radici, evidenziando una connessione che ora può essere annunciata ufficialmente e con una certa fierezza.

Russell Crowe: il celebre attore Neozelandese scopre di avere origini Italiane

“Nel lungo percorso alla ricerca delle mie radici italiane, ho finalmente scoperto preziose informazioni che hanno chiarito racconti familiari errati e curiosità ortografiche,” esordisce Russell Crowe nel primo di una serie di post. “Emerge che il mio trisavolo da parte di madre, Luigi Ghezzi, viaggiò in Nuova Zelanda nel 1864. Nato ad Ascoli Piceno, Marche, nel 1829, era figlio di Augustine e Annunziata, quest’ultima originaria di Parma.”

La storia di Luigi è avvincente: dopo aver lavorato in Argentina, intraprese un viaggio che lo portò in India, dove subì un naufragio e approdò a Città del Capo in Sudafrica. Qui, in un inaspettato percorso della vita, incontrò Mary Ann Curtain, con cui si sposò prima di emigrare insieme in Nuova Zelanda. Questa scoperta aggiunge un tassello intrigante alla genealogia di Crowe, svelando una storia familiare che attraversa continenti e avventure.

Le approfondite ricerche sulle origini di Russell Crowe dipingono un affascinante quadro di diversità culturale. “Ora disponiamo di informazioni che abbracciano origini norvegesi, italiane e vari legami con la Scozia e la cultura Maori. Tuttavia, emerge un aspetto intrigante: un test del DNA su parenti stretti rivela una sorprendente prevalenza irlandese, la cui origine e connessione rimangono ancora avvolte nel mistero,” rivela l’attore con entusiasmo. “Nella genealogia della famiglia di mia madre, a distanza di tre generazioni, emergono unioni con uomini il cui cognome era Crowe. Inizialmente scettico riguardo alle presunte parentele con altre linee dei Crowe, ho scoperto connessioni con una famiglia di questo cognome che sembra aver radici in Australia all’inizio della sua storia.”

Il forte legame di Russell Crowe con l’Italia ha sempre attirato l’attenzione, con frequenti visite nel nostro Paese sia per trascorrere momenti di svago che per adempiere a impegni professionali, incluso il coinvolgimento nella promozione dei suoi film. Mentre voci ancora non ufficiali circolano sull’ipotesi del suo ritorno in Italia, potenzialmente come ospite al Festival di Sanremo, il fascino delle sue radici internazionali aggiunge un ulteriore strato alla sua storia personale.