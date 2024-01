Antonella Mosetti ha fatto il suo ingresso nel mondo dello spettacolo a soli 17 anni, partecipando a “Non è la Rai”. Dopo tale partecipazione la showgirl è andata avanti con la sua carriera, lavorando con moltissime persone famose. Recentemente, la Mosetti, ha deciso di di raccontare la sua storia al settimanale Oggi, andando ad evidenziare anche l’epoca in cui ha iniziato a farsi conoscere e il suo rapporto con Ambra Angiolini, anch’essa una delle ragazze protagoniste degli anni Novanta.

Antonella Mosetti: racconta della sua vita e della lite con Ambra Angiolini

Andando a ripercorrere la sua vita, la Mosetti ha parlato anche del suo particolare rapporto con l’Angiolini durante la fase iniziale della loro carriera comune. Ha ricordato che, nonostante entrambe fossero giovani e emergenti, il rapporto con Angiolini era teso: “Lei non parlava con nessuno. Aveva 16 anni, un ruolo importante: temeva che glielo soffiassimo”, ha rivelato Mosetti.

C’è però da specificare che negli anni dopo, le cose sono cambiate, infatti ha raccontato che quando Angiolini si trovò in difficoltà a causa del fallimento del suo programma “Generazione X”, iniziò a cercare il suo sostegno. In quel periodo, Mosetti lavorava con Giletti a “Casa Raiuno”. Angiolini le chiese se poteva scriverle delle battute, e così nacque un’amicizia che durò per molto tempo. Tuttavia, il tono della storia prende una svolta quando Mosetti rivelò che Angiolini le fece una scorrettezza molto grave, portando alla chiusura definitiva del loro rapporto.

Questa testimonianza di Mosetti offre uno sguardo approfondito su dinamiche complesse dietro le quinte del mondo dello spettacolo, evidenziando la fragilità e la complessità delle relazioni nell’ambiente televisivo.

Antonella Mosetti ha condiviso una delle sue storie d’amore, questa volta con Stefano Bettarini, ex marito di Simona Ventura. “Iniziamo a frequentarci con Bettarini, ma prima devo lasciare Davide Lippi, che mi aveva tradita. E cosa fa lui per vendicarsi? Chiama la Ventura e le racconta tutto”, ha rivelato. Nonostante la relazione tra Stefano e Simona fosse finita da tempo, Mosetti ha raccontato di un momento imbarazzante quando la Ventura la convocò nel suo camerino, dichiarando: “È comunque mio marito, il padre dei miei figli.”

Quando le è stata posta la domanda sul motivo della sua scomparsa dalla televisione, la risposta di Mosetti è stata diretta: “Perché, nonostante la reputazione che mi hanno attribuito, non ho mai accettato compromessi. Per 20 anni mi hanno invitata ad Arcore: mai andata. Un agente molto potente mi ha fatto avances pesanti, minacciando che, se non avessi ceduto, avrei chiuso con la tv. E così è stato…”

Mosetti ha svelato di essere stata la prima a entrare nel mondo di OnlyFans, un sito di intrattenimento a pagamento, spiegando i suoi guadagni senza usare pseudonimi come alcune celebrità: “Mostro parti del mio corpo. Ho deciso di gestire la mia immagine come imprenditrice. Ci sono fan che si accontentano di un semplice vocale col mio accenno al loro nome, e chi paga 2 mila euro per una foto del mio piede con sopra la schiuma da barba. Ora anche Yespica e Dayane Mello sono entrate. Mi hanno considerato la pecora nera, ma in realtà sono stata un’apripista: ricordatevi che vengo dalla scuola Boncompagni!”