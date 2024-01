Bere per dimagrire, verità o bufala? Ecco il parere del nutrizionista

L’idea di perdere peso è spesso associata a standard estetici e di salute, che ci spingono a seguire regimi di vita che preferiremmo evitare. Tuttavia, bere acqua in quantità adeguata è importante per dimagrire in modo controllato. Nonostante ciò, bere acqua da sola non fa dimagrire direttamente, ma può indirettamente aiutare nel controllo del peso. L’acqua può attivare meccanismi metabolici specifici, regolarizzare l’appetito e favorire la digestione. Alcuni studi hanno dimostrato che bere acqua a intervalli regolari può portare a una riduzione di 100-200 calorie al giorno per un adulto. È importante bere acqua al mattino, prima dei pasti e prima di andare a letto. Se non piace l’acqua normale, si può optare per il tè o altre bevande aromatiche. Quindi, sebbene non faccia dimagrire direttamente, l’acqua può essere un valido alleato nella perdita di peso.

