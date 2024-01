Russare di notte: ecco quando può diventare problema grave

Il russare durante il sonno può essere fastidioso per chi ci dorme vicino, ma può anche essere un sintomo di problemi di salute da non sottovalutare. Spesso, molte persone russano senza nemmeno accorgersene, soprattutto gli uomini. Le donne, invece, sembrano essere meno colpite da questo disturbo.

Il russare non è solo irritante, ma può anche danneggiare l’armonia di una coppia e costringere i partner a dormire distanziati. Tuttavia, molti tendono a minimizzare questo problema, pensando che sia solo fastidioso. Ma in realtà, il russare può essere un sintomo di problemi di salute più gravi e preoccupanti. Se il russare diventa una consuetudine, è consigliabile consultare un medico, poiché potrebbe esserci qualcosa che non va.

Se si russa ogni volta che si fa un pisolino, potrebbe non essere normale. Spesso, il russare è il primo segnale di diversi disturbi seri. Vediamo quando è il momento di preoccuparsi.

Ci sono alcuni fattori che possono favorire il russare. Le persone in sovrappeso hanno maggiori probabilità di russare, così come chi consuma alcol o fa uso di sedativi. In questi casi, la situazione può essere risolta facilmente perdendo peso e evitando di consumare alcolici e sedativi nelle ore precedenti al riposo notturno.

Il russare è anche comune nelle persone che hanno le vie respiratorie bloccate da congestioni o infezioni. Durante la gravidanza, è possibile iniziare a russare anche se non si è mai avuto questo disturbo in precedenza. Altre cause del russare possono essere tonsilliti, polipi nasali, deviazione del setto nasale, ingrossamento del palato molle e diminuzione faringeo laterale.

Tuttavia, ci sono casi più gravi in cui è necessario intervenire. È particolarmente importante agire rapidamente se si verificano apnee ostruttive durante il sonno. Durante le apnee ostruttive, la persona che russa smette di respirare e questa mancanza di ossigeno può portare, nel peggiore dei casi, alla morte per asfissia.

La situazione diventa seria se una persona ha frequenti risvegli durante il sonno e, al mattino, si sveglia con mal di testa e sonnolenza. In questo caso, è possibile che il soggetto abbia avuto delle apnee ostruttive durante il sonno, senza nemmeno accorgersene.

In conclusione, il russare durante il sonno può essere un sintomo di problemi di salute più gravi. Non bisogna sottovalutare questo disturbo e se diventa una consuetudine, è importante consultare un medico per individuare la causa e trovare la soluzione più adeguata. Il russare può essere causato da diversi fattori, come sovrappeso, consumo di alcol e sedativi, congestioni o infezioni delle vie respiratorie, gravidanza e altre condizioni più gravi come apnee ostruttive notturne. È fondamentale agire tempestivamente per evitare complicazioni e migliorare la qualità del sonno e della vita.

Continua a leggere su MediaTurkey: Russare di notte: ecco quando può diventare problema grave