Gabriele Cirilli: età, moglie, figli, teatro, Tali e Quali

Gabriele Cirilli è un comico, cabarettista, attore, umorista e scrittore italiano molto amato e apprezzato dal grande pubblico. Questa sera, sabato 13 gennaio 2024, sarà ospite a Tali e Quali, il programma di Rai Uno condotto da Carlo Conti. Gabriele Cirilli è nato a Sulmona il 12 giugno 1967 e ha 57 anni. È del segno zodiacale dei Gemelli. Fin da giovane è stato appassionato di teatro e cabaret e ha frequentato il Laboratorio di esercitazioni sceniche, la scuola fondata da Gigi Proietti nel 1979.

Nel 1986, Gabriele Cirilli ha fatto la sua prima apparizione in televisione partecipando come concorrente a Il gioco delle coppie. Tuttavia, il vero e proprio debutto avviene dieci anni più tardi, quando partecipa a Seven Show. Da quel momento, la sua carriera da comico di successo prende il volo. Successivamente, fa il suo debutto a Zalig, dove ottiene un grandissimo successo con il personaggio di Kruska, una borgatara romana amica di Tatiana. Da qui nasce il tormentone “Chi è Tatiana?!?!” che diventa anche il titolo del suo libro, che ha avuto un enorme successo.

Negli anni successivi, Gabriele Cirilli fa il suo debutto anche al cinema e partecipa a importanti programmi televisivi di grande successo. È stato anche protagonista nella serie televisiva italiana Un medico in famiglia, una delle serie più amate dal pubblico. Oggi, è uno dei volti comici più amati in Italia e, in coppia con Francesco Paolantoni, garantisce risate a non finire.

Dal punto di vista della sua vita privata, Gabriele Cirilli è da sempre legato a Maria De Luca. La coppia si è conosciuta tra i banchi di scuola quando avevano 14 anni ed è una coppia innamorata ed affiatata. Si sono fidanzati a 18 anni e si sono sposati qualche anno dopo. Dal loro matrimonio è nato un figlio di nome Mattia nel 2001, che attualmente ha 22 anni e ha recentemente conseguito la laurea.

In conclusione, Gabriele Cirilli è un comico di grande successo che ha conquistato il pubblico italiano con il suo talento e la sua simpatia. La sua carriera è iniziata negli anni ’90 e da allora non ha smesso di regalare risate al suo pubblico. Oltre alla televisione, ha anche avuto successo nel cinema e in teatro. Nella sua vita privata, è felicemente sposato con Maria De Luca e hanno un figlio di nome Mattia. Gabriele Cirilli è un artista completo e amato, che continua a regalare momenti di allegria e spensieratezza al pubblico italiano.

