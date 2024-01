Antonio Mezzancella: età, compagna, figli Tale e Quale Show

Antonio Mezzancella è un noto personaggio televisivo che si è fatto conoscere grazie alle sue abilità di imitatore. Ha partecipato a due grandi Talent Show televisivi, “Tu si que vales” su Canale 5 e “Tale e Quale Show” su Rai. Grazie alle sue imitazioni, ha subito conquistato il pubblico su Rai Uno, riuscendo a vincere il programma. Vediamo insieme ulteriori dettagli sulla sua vita e carriera.

Antonio Mezzancella è nato a Perugia il 2 giugno 1980, sotto il segno dei Gemelli. Fin da giovane ha lavorato come animatore nei villaggi turistici. La sua vera svolta è avvenuta nel 2004 quando ha partecipato e vinto il Festival di Castrocaro Terme come “volto nuovo”, ottenendo così una grande visibilità. Nel 2010 ha poi partecipato al programma “Tu si que vales”, classificandosi al secondo posto. Nel 2015 ha partecipato e vinto “Tale e Quale Show”, un versatile programma trasmesso su Rai 1.

Queste esperienze nei Talent Show hanno aperto le porte a ulteriori opportunità televisive per Antonio. Nonostante abbia partecipato a molti programmi, la sua carriera è principalmente incentrata nel mondo della radio, avendo lavorato per diverse emittenti come M2o, Veronica Hit Radio, Radio 105, Radio 1 Rai, Radio Deejay e Radio 2, dove attualmente conduce il programma “Tutti Nudi”.

Per quanto riguarda la sua vita privata, non ci sono molte informazioni sulla sua ex moglie. Tuttavia, sappiamo che ha due figlie, Chiara e Laura, di 9 e 7 anni, nate dal suo precedente matrimonio. Attualmente è in una relazione con Georgia Manci, una ballerina che ha conosciuto durante la sua partecipazione a “Tale e Quale Show”. Georgia lavora come ballerina in diversi programmi condotti da Carlo Conti, e durante il programma è nato l’amore tra i due. La relazione tra Georgia e le figlie di Antonio è ottima e i quattro formano una famiglia felice.

Antonio Mezzancella ha un account Instagram con quasi 61.000 follower, dove condivide momenti significativi della sua carriera e delle sue apparizioni televisive. Non ci sono foto con la sua compagna presenti sul profilo.

In conclusione, Antonio Mezzancella è un imitatore molto talentuoso che ha ottenuto grande successo grazie alle sue partecipazioni a “Tu si que vales” e “Tale e Quale Show”. La sua carriera è principalmente legata al mondo della radio, ma ha anche avuto molte opportunità televisive. Nella sua vita privata, è attualmente in una relazione con Georgia Manci, una ballerina che ha conosciuto durante la sua partecipazione a “Tale e Quale Show”. La sua famiglia è composta anche dalle due figlie avute dal suo precedente matrimonio.

