età, canzoni, figli, patrimonio, Domenica In

Bobby Solo è un cantautore italiano di grande importanza e longevità, che è stato ospite del popolare programma televisivo Domenica In condotto da Mara Venier.

Bobby Solo, il cui vero nome è Roberto Satti, è nato a Roma il 18 marzo 1945 da una famiglia di origini friulane. Non si sa molto della sua infanzia, ma come molti suoi coetanei, ha cresciuto ammirando alcuni cantanti famosi, in particolare Elvis Presley, che ha influenzato la sua passione per il rock and roll.

La famiglia di Bobby Solo si è trasferita a Milano a causa del lavoro del padre, che era stato un militare di successo e aveva poi lavorato per Alitalia. È proprio a Milano che la sua carriera ha effettivamente preso il via nei primi anni ’60, precisamente nel 1963, con il suo primo singolo “Ora che sei già una donna/Valeria”. L’anno successivo ha debuttato anche al Festival di Sanremo con Frankie Laine e il brano “Una lacrima sul viso”, che è ancora oggi uno dei suoi brani più famosi. Sempre nello stesso anno, ha vinto la prima edizione del Festivalbar con la canzone “Credi a me”.

Il suo secondo grande successo dopo “Una lacrima sul viso” è arrivato nel 1965 con la canzone “Se piangi se ridi”, che gli ha regalato la sua prima vittoria al Festival di Sanremo. Questo successo è stato ripetuto nel 1969 in coppia con Iva Zanicchi con la canzone “Zingara”.

Bobby Solo ha anche recitato in diversi film, una pratica comune per promuovere le sue canzoni. Ha recitato nei film come “Una lacrima sul viso”, “Viale della canzone” e “La più bella coppia del mondo”.

Negli anni ’70 e ’80, Bobby Solo è riuscito a rinnovare il suo stile e a mantenere un grande successo. Ha pubblicato quasi 40 album in studio e ha collaborato con numerosi altri artisti nel corso degli anni.

Nel corso degli anni ’60, Bobby Solo ha sposato una ballerina di origini francesi di nome Sophie Teckel, da cui ha avuto tre figli: Alain, Chantal e Muriel. La coppia si è separata nel 1991. Prima della separazione, Bobby Solo ha avuto una relazione con Mimma Foti, dalla quale è nata Veronica nel 1990.

In seguito, Bobby Solo ha sposato Tracy Quade, da cui ha avuto un altro figlio di nome Ryan nel 2013.

In conclusione, Bobby Solo è un cantautore italiano di grande importanza e longevità. La sua carriera è iniziata negli anni ’60 ed è ancora in corso oggi. Ha vinto numerosi premi, tra cui due edizioni del Festival di Sanremo. Bobby Solo è anche stato ospite del programma Domenica In condotto da Mara Venier. La sua personalità affabile e la sua carriera di successo lo hanno reso una figura pubblica molto amata dal pubblico italiano.

