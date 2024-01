età, biografia, canzoni, carriera, figli, dove vive, Domenica In

Mal, uno dei cantanti più famosi e longevi legati all’Italia, è tra gli ospiti attesi per la prima puntata del 2024 di Domenica In, il popolare programma condotto da Mara Venier. Mal ha avuto un grande seguito sin da giovane, prima come cantante nel suo paese natale e poi anche come attore.

Nato il 27 febbraio 1944 a Cwmbran, in Galles, nel Regno Unito, Mal proveniva da una famiglia modesta. Fin dalle prime fasi della sua vita, ha iniziato a lavorare precocemente, svolgendo vari mestieri come operaio, muratore e addetto alla consegna dei giornali. La sua passione per la musica lo ha portato a esibirsi come cantante per la prima volta durante il matrimonio di sua sorella, in un gruppo improvvisato che col tempo sarebbe diventato il suo gruppo, i The Meteors. Successivamente, ha fatto parte degli Spirits e, dopo una pausa, ha fondato un nuovo gruppo.

Il suo primo contatto con l’Italia è avvenuto nel 1965, durante un tour a Londra seguito da Gianni Boncompagni e Alberigo Crocetta, proprietario del Piper di Roma. Sono stati loro a convincerlo a “sbarcare” in Italia. Grazie all’influenza della musica beat in Italia, Mal ha riscosso un grande successo sia con i Primitives che come solista. Il suo brano più famoso e di maggior successo è stato “Furia il Cavallo del West”, che, tuttavia, secondo lui, ha finito per oscurare gli altri suoi lavori nel corso degli anni.

A partire dagli anni ’70, Mal ha intensificato la sua attività sia come cantante solista che come attore, ottenendo successi con film come “Pensiero d’amore”, “Lacrime d’amore” e “Amore Formula 2”. Nei primi anni del decennio, ha partecipato a due edizioni consecutive del Festival di Sanremo.

La vita privata del cantante è stata particolare. Dal 1989 è naturalizzato italiano. Negli anni ’60 ha avuto una relazione con Linda Veras, un’attrice dell’epoca, e successivamente con Patrizia Viotti, che lo ha accusato di paternità. Tuttavia, l’accusa è stata successivamente ritirata e il cantante è stato prosciolto. Nel frattempo, ha avuto vari flirt con personalità come Dori Ghezzi, oltre a una relazione durata oltre dieci anni con Marina Marfoglia. Da molti anni è legato alla sua attuale compagna Renata, una sua fan, e la coppia vive a Pordenone.

Mal è uno degli artisti stranieri che ha raggiunto un grande successo in Italia e che ha saputo conquistare il pubblico con la sua musica e la sua presenza scenica. La sua partecipazione a Domenica In, uno dei programmi televisivi più amati dagli italiani, è attesa con grande entusiasmo. Sarà interessante vedere come si esprimerà sul palco e cosa ci riserverà per il futuro. Mal è un artista talentuoso e versatile, capace di sorprendere il pubblico con le sue performance musicali e attoriali. Nonostante il successo e la longevità della sua carriera, Mal è rimasto sempre umile e ha continuato a dedicarsi con passione alla sua arte.

