età, oggi, malore, salute, moglie, Verissimo

Stefano Tacconi, ex portiere di successo, torna in televisione dopo aver superato una malattia che lo ha colpito duramente. L’appuntamento è per domenica 14 gennaio 2024, quando sarà ospite nel programma Verissimo condotto da Silvia Toffanin.

La malattia ha rappresentato un periodo molto difficile nella vita di Tacconi, ma fortunatamente la sua salute è migliorata. Ha avuto una seconda possibilità e ha lottato con tutte le sue forze per riprendersi.

Stefano Tacconi è nato a Perugia il 13 maggio 1957 e attualmente ha 65 anni. È del segno zodiacale del Toro ed è stato uno dei portieri più famosi del calcio italiano. È conosciuto soprattutto per la sua lunga carriera alla Juventus, durante la quale ha vissuto il momento migliore della sua carriera.

L’unico portiere ad aver vinto cinque competizioni UEFA per club, Tacconi ha dimostrato grande talento nel suo ruolo. Con un’altezza di un metro e 88 centimetri, le sue parate sono state memorabili e ha lasciato un segno indelebile nel mondo del calcio.

Nel 2022, il campione è stato colpito da un aneurisma cerebrale che lo ha messo in serio pericolo di vita. Ha vissuto momenti estremamente difficili e per un certo periodo la prognosi era riservata. Dopo un lungo percorso di riabilitazione, la sua salute è finalmente migliorata e nel mese di ottobre 2023 è tornato a casa.

Dopo il miglioramento delle sue condizioni di salute, Stefano Tacconi ha rilasciato alcune interviste in cui ha riflettuto sulla sua esperienza: “La malattia mi ha cambiato. Mi sentivo invincibile, ora ho capito i miei limiti”. Ha colto l’opportunità che la vita gli ha dato e ha imparato a valorizzare le piccole cose.

Passando alla sua vita privata, Tacconi è stato sposato due volte. Il suo primo matrimonio è stato con Paola Vincenzoni, un amore di gioventù che ha avuto inizio durante la loro adolescenza. Tuttavia, il loro matrimonio è terminato con una separazione.

Successivamente, Tacconi ha sposato Paola Speranza, con cui ha avuto quattro figli: Andrea, Virginia, Alberto e Vittoria Maria. Durante il periodo della malattia, la sua famiglia è stata un grande sostegno per lui, aiutandolo e prendendosi cura di lui. Si è sentito amato e coccolato in modo straordinario.

Il malore di Stefano Tacconi è avvenuto mentre era in compagnia del figlio Andrea, che lo ha sostenuto per evitare che cadesse a terra. I soccorsi sono giunti tempestivamente e hanno fornito l’assistenza necessaria.

In conclusione, Stefano Tacconi è un ex calciatore di successo che ha affrontato e superato una grave malattia. Dopo aver lottato duramente, ha ottenuto una seconda possibilità nella vita. Ora, torna in televisione per condividere la sua storia di resilienza e speranza. La sua famiglia è stata fondamentale nel sostenere e assistere durante il periodo difficile. Tacconi ha dimostrato di essere un esempio di determinazione e di come sia possibile superare le avversità.

