Raoul Bova: chi è, età, moglie, figli, carriera

Raoul Bova è un noto attore e showman italiano che ha conquistato il cuore di molti grazie alla sua bravura e al suo aspetto fisico. La sua fama si estende sia nel mondo del cinema che nello spettacolo italiano. Oggi scopriremo di più su di lui e sulla sua vita privata.

Nato a Roma, Raoul Bova ha 51 anni. Proveniente da una famiglia modesta, suo padre era dipendente dell’Alitalia e sua madre casalinga. Da giovane, ha vissuto un’adolescenza normale come molti ragazzi degli anni ’70 e ’80. Dopo aver conseguito il diploma presso l’Istituto Magistrale, si iscrive all’ISEF, ma abbandona gli studi molto prima della loro conclusione. La sua passione per lo sport era infatti molto forte. Da bambino, ha avuto un incidente in cui stava per annegare, e per questo motivo i suoi genitori decisero di iscriverlo a nuoto. È diventato un nuotatore talentuoso, partecipando a competizioni agonistiche e diventando allenatore di nuoto per un certo periodo.

Nel 2000, Raoul Bova sposa la veterinaria Chiara Giordano, figlia dell’avvocato matrimonialista Annamaria Bernardini de Pace. Dopo il loro divorzio nel 2013, ha iniziato una relazione con la sua attuale compagna, l’attrice Rocío Muñoz Morales, di 34 anni. Durante le riprese del film “Immaturi – Il viaggio” sull’isola greca di Paro nell’ottobre 2011, Raoul Bova ha sviluppato una forte connessione emotiva con la sua collega e attrice Rocío Muñoz Morales.

Dal matrimonio con Chiara Giordano, Raoul Bova ha avuto due figli di nome Alessandro Leon, nato nel 2000, e Francesco, nato nel 2001. Dalla sua attuale relazione con Rocío, ha avuto altre due figlie: la piccola Luna, nata il 2 dicembre 2015, e la piccola Alma, nata il 1º novembre 2018. Dal 2017, Rocío e Raoul sono padrino e madrina del “Chicco Di Felicità”, una campagna di assistenza sostenuta dal marchio per bambini Chicco che si impegna a sostenere l’infanzia in difficoltà.

La carriera di Raoul Bova è iniziata in modo piuttosto casuale. Il suo primo ruolo da protagonista è arrivato nel film del 1993 di Carlo Vanzina “Piccolo grande amore”, in cui interpreta il personaggio di Marco, un insegnante di surf che si innamora di una bella principessa straniera interpretata da Barbara Snellenburg.

Nel 2001, è stato il protagonista dello sceneggiato televisivo “Il Testimone” e ha fatto parte del cast del film “I cavalieri che fecero l’impresa” diretto da Pupi Avati. Nel 2002, ha partecipato anche al film televisivo “Francesca e Nunziata” di Lina Wertmüller, con Sophia Loren e Giancarlo Giannini. Il suo ruolo più celebre, almeno in Italia, è considerato quello delle tre serie di film televisivi “Ultimo”, in cui interpreta il carabiniere Roberto Di Stefano, noto con il nome in codice “Ultimo”, impegnato nella lotta contro le attività illecite della mafia.

In sintesi, Raoul Bova è un attore e showman italiano molto amato che ha avuto successo sia nel cinema che nello spettacolo. La sua vita privata è caratterizzata da un matrimonio fallito e da una relazione duratura con l’attrice Rocío Muñoz Morales, con cui ha avuto due figlie. La sua carriera è iniziata casualmente, ma si è consolidata grazie a ruoli di spicco in diversi film e sceneggiati televisivi. Il suo ruolo più famoso è quello del carabiniere “Ultimo” nelle serie di film televisivi omonime.

