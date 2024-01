età, canzoni, dove vive, figlia, marito, Domenica In

Wilma Goich, cantante italiana, sarà ospite nel primo episodio di Domenica In quest’anno. Con una carriera di quasi 60 anni, iniziata sin da giovane, ha avuto un grande successo negli anni ’60 e ha cambiato l’ambiente lavorativo diventando anche un personaggio pubblico, partecipando anche a programmi TV come il Grande Fratello VIP.

Nata il 16 ottobre 1945 a Cairo Montenotte, Savona, da genitori dalmati italiani, Wilma Goich ha iniziato la sua carriera musicale concentrando la sua attenzione sul canto e sulla musica. Fin da giovane ha partecipato a festival e concorsi canori, ma uno dei suoi primi momenti di notorietà è stato nel 1965 con la canzone “Le colline sono in fiore”, che ha presentato con successo al Festival di Sanremo di quell’anno. Da allora, ha continuato ad avere successo con canzoni come “In un fiore”, “Attenti all’amore”, “Se stasera sono qui”, “Per vedere quanto grande è il mondo” e “Gli occhi miei”.

Nel 1970, insieme al suo allora marito Edoardo Vianello, ha fondato il gruppo “I Vianella” e hanno prodotto ben 12 album insieme. Dopo il divorzio da Edoardo nel 1981, ha continuato a sviluppare una carriera da cantante solista meno prolifica, partecipando a “Una rotonda sul mare” e diventando famosa anche in programmi televisivi come Tris, condotto da Mike Bongiorno.

Wilma Goich ha anche avuto una breve esperienza politica negli anni 2014-2015, ma è durata poco. Successivamente, nel 2018, è uscito il suo album “È tutto bellissimo”. Nel corso degli anni, ha avuto relazioni con il coetaneo Teo Teocoli, comico e conduttore, prima di incontrare Edoardo Vianello, da cui ha avuto una figlia di nome Susanna, che purtroppo è deceduta nel 2020.

Nonostante la sua lunga carriera nel mondo della musica, Wilma Goich ha mostrato anche un lato diverso di sé partecipando al Grande Fratello VIP nel 2022. Questa esperienza le ha permesso di mostrare al pubblico una parte di sé che forse non era stata esplorata precedentemente.

Wilma Goich, con il suo talento e il suo stile unico, ha lasciato un segno indelebile nel panorama musicale italiano. La sua voce potente e le sue emozionanti performance sul palco l’hanno resa una delle artiste più amate e rispettate del suo tempo. Nonostante gli alti e bassi della sua vita personale e professionale, ha sempre dimostrato una grande determinazione nel perseguire la sua passione per la musica.

Oggi, a 78 anni, Wilma Goich continua a essere una presenza amata nel mondo dello spettacolo italiano. La sua partecipazione a Domenica In è solo uno dei tanti modi in cui continua a condividere la sua arte con il pubblico. La sua carriera eccezionale e il suo talento senza tempo resteranno sempre una parte importante della cultura musicale italiana.

