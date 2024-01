matrimonio, età, figli, altezza, dove vive

Maurizio Mattioli è un attore italiano di grande successo e molto amato dal pubblico. Oggi sarà protagonista insieme alla moglie nel salotto del primo pomeriggio di Rai Uno, condotto da Caterina Balivo. Scopriamo di più sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Maurizio Mattioli ha da poco annunciato il suo matrimonio con Simonetta Benincasa, dopo moltissimi anni insieme. Nasce a Gorga, in provincia di Roma, il 3 giugno 1950, ed è attualmente un uomo di 73 anni, nato sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La sua carriera è iniziata negli anni Settanta, principalmente nel teatro, dove ha lavorato in diverse compagnie di cabaret. Nel 1980 ha fatto il suo debutto nel cinema con il film “La tragedia di uomo ridicolo” di Bernardo Bertolucci.

Successivamente, l’attore ha partecipato a numerose pellicole cinematografiche e televisive, tra cui “Il marchese del Grillo”, “Il frullo del passero”, “Il grande cocomero”, “Il ciclone”, “Cado dalle nubi”, “Io sono Mia” e molti altri. Inoltre, è un noto doppiatore e ha prestato la sua voce a numerosi attori come Eddy Murphy e John Belushi.

Maurizio Mattioli è famoso per il suo stile istrionico e irriverente. Nei suoi spettacoli, si diverte ad imitare personaggi sia di fantasia che reali. È considerato uno dei pilastri della comicità italiana e un artista completo, in grado di spaziare dalla commedia al dramma. Ha anche preso parte a numerosi sceneggiati televisivi, come ad esempio “Un ciclone in famiglia”, che è stato molto amato dal pubblico italiano.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Maurizio Mattioli è stato sposato con Barbara Divita dal 1977 al 2014, ma non hanno avuto figli. L’attore ha una figlia di nome Francesca, nata da una precedente relazione con un’altra donna. Recentemente, si è sposato con Simonetta Benincasa e oggi la coppia sarà ospite nel salotto di Rai Uno per raccontare il loro matrimonio.

Durante la puntata, Maurizio Mattioli e Simonetta Benincasa racconteranno dettagli sul loro matrimonio e sulla loro storia d’amore. Sono una coppia molto affiatata ed innamorata.

In conclusione, Maurizio Mattioli è un attore italiano di grande successo. La sua carriera spazia dal teatro al cinema e alla televisione. È noto per il suo stile istrionico e irriverente e per le sue imitazioni di personaggi famosi. Nella sua vita privata, è stato sposato con Barbara Divita e ha una figlia di nome Francesca. Recentemente si è sposato con Simonetta Benincasa e oggi racconterà il loro matrimonio nel salotto di Rai Uno.

