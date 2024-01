É sempre mezzogiorno | Ricetta spaghetti con le cozze di Daniele Persegani

Il famoso chef Daniele Persegani ha condiviso la sua ricetta degli spaghetti con le cozze durante la trasmissione televisiva “É sempre mezzogiorno”. Questo piatto sarebbe sicuramente gradito anche da Renzo Arbore, il genio della televisione italiana. Per preparare questa deliziosa ricetta, avrete bisogno di alcuni ingredienti comuni come gli spaghetti, le cozze, il prezzemolo, l’aglio, il peperoncino, il vino bianco, il limone, l’olio, il sale e il pepe.

Per iniziare la preparazione degli spaghetti con le cozze, si dovrà scaldare un filo d’olio in una padella insieme all’aglio, al peperoncino e ai gambi di prezzemolo. Successivamente, si aggiungono le cozze e il vino bianco, si copre il tutto e si attende che le cozze si aprano. Una volta aperte, si sgusciano e si filtra il fondo di cottura per utilizzarlo successivamente.

A questo punto si unisce l’acqua delle cozze filtrata all’acqua della pasta. Gli spaghetti vanno scolati al dente e saltati in padella insieme alle cozze e a parte della loro acqua. Infine, si profuma il piatto con il prezzemolo tritato e si manteca il tutto con un filo d’olio. Per un tocco di freschezza, si possono aggiungere delle zeste di limone prima di servire il piatto.

La ricetta degli spaghetti con le cozze di Daniele Persegani è stata pubblicata il 16 gennaio 2024 durante la trasmissione "É sempre mezzogiorno".

La ricetta degli spaghetti con le cozze di Daniele Persegani è una prelibatezza che sicuramente conquisterà i palati di chiunque ami il connubio tra la pasta e i frutti di mare. Le cozze, insieme al peperoncino e al limone, donano a questo piatto un sapore intenso e fresco.

