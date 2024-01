É sempre mezzogiorno | Ricetta maritozzi salati di Fulvio Marino

Fulvio Marino, famoso chef italiano, ha deciso di sorprenderci ancora una volta con una nuova delizia culinaria: i maritozzi salati. Dopo il successo dei suoi famosi bomboloni, Marino ha deciso di reinventare un classico della cucina romana, i maritozzi, rendendoli salati. Questa ricetta golosa e sfiziosa è perfetta per un pranzo o una cena informale, ma può essere anche servita come antipasto o finger food per un buffet.

Per preparare i maritozzi salati, avremo bisogno dei seguenti ingredienti: 500 g di farina 0, 15 g di lievito di birra, 200 ml di acqua, 40 g di zucchero, 5 g di malto, 90 g di uova, 8 g di sale, vaniglia, 10 g di miele, 70 ml di olio di semi, stracciatella, mortadella, alici e salsa verde.

Per iniziare, mettiamo in una ciotola la farina 0, il lievito fresco sbriciolato, il malto e gran parte dell’acqua. Mescoliamo il tutto con un cucchiaio e poi aggiungiamo le uova sbattute, il miele, lo zucchero e la vaniglia. Continuiamo a mescolare per circa 10 minuti, quindi aggiungiamo il sale e l’acqua rimasta e impastiamo per qualche minuto. Infine, aggiungiamo l’olio di semi e lavoriamo l’impasto fino a farlo assorbire.

Copriamo la ciotola con un panno umido e lasciamo riposare l’impasto per circa 3 ore a temperatura ambiente. Durante questo periodo, diamo qualche piega all’impasto ogni mezz’ora per favorire la lievitazione. Dopo il tempo di riposo, dividiamo l’impasto in panetti da circa 75 g ciascuno. Ripieghiamo ogni panetto su se stesso, formando delle palline lisce e rotonde.

Lasciamo riposare le palline per altri 10 minuti, quindi le allunghiamo leggermente dando loro una forma ovale. Disponiamo i maritozzi su una teglia con carta da forno, mantenendo una certa distanza tra di loro. Copriamo nuovamente con un panno umido e lasciamo lievitare fino al raddoppio del volume, che richiederà almeno 1 ora.

Una volta che i maritozzi sono lievitati, li cuociamo in forno caldo e statico a 180°C per circa 18 minuti, o fino a quando saranno dorati e ben cotti. Ora possiamo farcirli a piacere. La versione classica prevede l’utilizzo di stracciatella e mortadella, ma possiamo anche optare per un’alternativa più saporita, utilizzando acciughe e salsa verde.

I maritozzi salati di Fulvio Marino sono pronti per essere gustati! Questa ricetta è semplice da preparare e offre una combinazione di sapori unica e irresistibile. Se volete vedere la preparazione passo dopo passo, potete trovare il video della ricetta su RaiPlay.

È importante sottolineare che questo articolo non è il sito ufficiale delle trasmissioni televisive di cui trascrivo le ricette, ma vuole essere soltanto un “taccuino” dove appuntare gli ingredienti e i procedimenti delle ricette più interessanti. Le immagini utilizzate sono tratte dai siti ufficiali dei programmi.

Non vedo l’ora di provare i maritozzi salati di Fulvio Marino e di deliziarmi con questa prelibatezza romana rivisitata in chiave salata. Buon appetito!

Continua a leggere su MediaTurkey: É sempre mezzogiorno | Ricetta maritozzi salati di Fulvio Marino