età, stipendio, moglie, politica, figli, Lazio

Maurizio Sarri è un allenatore di calcio italiano che ha costruito la sua carriera partendo dalle serie inferiori fino a diventare uno dei più riconoscibili e meticolosi allenatori del campionato italiano. Durante la sua carriera, Sarri si è fatto notare per le sue posizioni particolarmente spiccate e “pittoresche” riguardo al calcio moderno, come ad esempio l’organizzazione della Supercoppa. Grazie al suo lavoro alla guida della Lazio, la squadra ha ottenuto il diritto di partecipare alla competizione dopo essersi classificata al secondo posto nella stagione precedente, permettendo ai biancocelesti di tornare a disputare la Champions League dopo diversi anni di assenza.

Maurizio Sarri è nato a Napoli, da genitori di origine toscana. Cresciuto a Bagnoli, un quartiere di Napoli, a causa del lavoro del padre, che era impiegato presso l’Italsider, Sarri ha trascorso parte della sua infanzia in luoghi come Castro e Faella, prima di tornare in Toscana. Dopo aver giocato a calcio come dilettante, ha deciso di abbandonare la carriera da calciatore intorno ai 30 anni e ha iniziato a lavorare in banca, presso la Banca Toscana, mantenendo la sua passione per l’allenamento come seconda occupazione. Tuttavia, negli anni 2000, ha deciso di dedicarsi completamente alla carriera di allenatore dopo aver accumulato esperienza nelle serie inferiori, allenando il Sansovino.

Dopo aver scalato le categorie professionistiche e aver allenato in Serie A a partire dal 2014 con l’Empoli, portandolo alla salvezza, Sarri ha attirato l’attenzione del Napoli dopo l’esperienza di Benitez. Durante il suo triennio al Napoli, Sarri ha mostrato un calcio spettacolare e ha ottenuto ottimi piazzamenti in classifica, arrivando a sfiorare il titolo nella sua terza stagione con 91 punti. Successivamente, ha allenato il Chelsea, vincendo l’Europa League, e ha ottenuto il suo primo titolo con la Juventus nella stagione successiva, anche se l’esperienza con la squadra bianconera è durata solo un anno.

Dal 2021/22, Sarri allena la Lazio, e nel suo primo anno ha concluso al quinto posto, mentre nella stagione successiva la squadra si è classificata al secondo posto. Sarri è noto per le sue posizioni politiche di sinistra, e in passato si è definito addirittura comunista. Durante la sua esperienza a Napoli, è stato considerato un personaggio rivoluzionario sia nel calcio che simbolicamente. Sarri è un individuo riservato e ha una grande passione per il ciclismo. È anche nipote di un partigiano e ha un figlio di nome Nicolè, nato dal suo matrimonio con Marina, che risale a molti anni fa. Durante le sue apparizioni pubbliche, Sarri preferisce indossare una tuta anziché il tradizionale abito composto da giacca e cravatta.

