età, moglie, film, I Soliti Idioti, fidanzata, vita privata

Francesco Mandelli, nato il 3 aprile 1979 ad Erba ma cresciuto principalmente ad Osnago, in provincia di Lecco, è un attore e comico italiano. Sin da giovane è stato appassionato di film comici e serie TV, e dopo aver frequentato il liceo scientifico, ha iniziato a legarsi alla televisione nel 1998 con il programma di MTV Italia “Tokusho”. Durante questo periodo, ha anche creato il personaggio “Nongiovane” e ha assunto il ruolo di presentatore.

Nel 1999, Mandelli ha fatto il suo debutto come attore nel film “Tutti gli uomini del deficiente” e questo è stato solo l’inizio della sua carriera cinematografica. Ha recitato in diverse commedie e cinepanettoni, guadagnando sempre più popolarità nel mondo del cinema italiano. Nel frattempo, ha anche avuto successo nella musica come cantante e chitarrista nel suo gruppo, gli Orange, fino al 2013.

La vera svolta nella carriera di Mandelli è arrivata con il format “I Soliti Idioti”, che ha ideato insieme al suo amico e collega Fabrizio Biggio. Il programma, composto da sketch comici, è stato trasmesso dal 2009 al 2012 ed è diventato molto popolare, portando i due a essere associati a numerosi personaggi. Questo successo ha portato anche alla realizzazione di due film basati sul format, che sono stati molto apprezzati dal pubblico.

Nel 2017, Mandelli ha fatto il suo debutto come regista con il film “Bene ma non benissimo” e ha continuato a dirigere altre opere come “Notti in bianco, baci a colazione”. Ha anche recitato in diverse serie TV, come “Cops – Una banda di poliziotti”, e ha doppiato personaggi in film di animazione come “Monsters University” e l’ottava stagione di “Beavis e Butthead”.

Dopo un periodo di distacco da Fabrizio Biggio, i due si sono riuniti per girare il terzo capitolo dei film “I Soliti Idioti”, intitolato “Il Ritorno”. Mandelli è anche impegnato sentimentalmente con Luisa Bertoldo, un’imprenditrice milanese, con cui ha una figlia di nome Giovanna.

In conclusione, Francesco Mandelli è un attore e comico italiano che ha raggiunto la fama grazie al suo coinvolgimento nel programma televisivo “I Soliti Idioti” e ai successi cinematografici che ne sono seguiti. Ha dimostrato di essere un artista versatile, sia come attore che come regista, e ha continuato a intrattenere il pubblico con il suo talento comico. La sua vita privata è legata a Luisa Bertoldo, con la quale ha una figlia.

