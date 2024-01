Rocco Siffredi figli, chi sono Lorenzo e Leonardo? età, lavoro, fidanzata

Rocco Siffredi è un famoso attore porno che ha due figli, Lorenzo Tano e Leonardo Tano, entrambi coinvolti nell’azienda del padre. La famiglia Siffredi sarà ospite nella seconda serata di Rai Due, nel programma “Stasera c’è Cattelan” condotto da Alessandro Cattelan.

Lorenzo e Leonardo sono nati dal matrimonio di Rocco Siffredi con Rozsa Tassi, sposati nel 1993 e festeggiando da poco trent’anni di matrimonio. Nonostante la fama del padre nel mondo del porno, i figli di Rocco non sono coinvolti in questo settore, ma stanno cercando di affermarsi nel mondo dello spettacolo.

Lorenzo Tano, nato nel 1995, ha 29 anni ed è cresciuto a Budapest. Lavora nel campo della fotografia ed ha recentemente partecipato al famoso programma televisivo “Ballando con le stelle” su Rai Uno. Inoltre, è laureato in Finanza, economia e commercio. Lorenzo lavora anche nella casa di produzione del padre, occupandosi della gestione. Lo scorso anno si è separato dalla sua fidanzata di lunga data, con cui era stato insieme per circa dodici anni.

Leonardo Tano, nato nel 1999, ha 25 anni ed è un modello. Lavora nel campo della moda e posa per diversi brand di biancheria intima. Su Instagram, posta spesso foto delle sue campagne pubblicitarie. Inoltre, Leonardo sta continuando i suoi studi universitari in ingegneria meccanica. Ha dichiarato di avere una grande passione per le moto e i motori.

Nonostante Rocco Siffredi abbia dichiarato in passato che avrebbe gradito se almeno uno dei suoi figli avesse intrapreso una carriera nel mondo del porno, sembra che al momento nessuno dei due ragazzi abbia intenzione di seguire le orme dei loro genitori.

La partecipazione della famiglia Siffredi a “Stasera c’è Cattelan” potrebbe offrire ulteriori dettagli sulla loro vita di tutti i giorni e sul loro lavoro nell’azienda di Rocco. Sarà interessante scoprire cosa racconteranno durante il programma.

In conclusione, i figli di Rocco Siffredi, Lorenzo e Leonardo Tano, stanno cercando di farsi un nome nel mondo dello spettacolo, ma non sono coinvolti nel settore del porno come il padre. Lorenzo lavora nella fotografia e ha partecipato a “Ballando con le stelle”, mentre Leonardo è un modello e studia ingegneria meccanica. Nonostante le speranze di Rocco, sembra che nessuno dei due figli abbia intenzione di seguire una carriera nel mondo del porno. La loro partecipazione a “Stasera c’è Cattelan” potrebbe svelare ulteriori dettagli sulla loro vita e sul loro lavoro.

