età, figli, film, vero cognome, dove vive, pubblicità

Rocco Siffredi, noto volto nel campo del cinema per adulti, è anche un rinomato produttore nello stesso ambito. La sua figura è stata sempre associata a produzioni “discusse” a causa del tema trattato. Nonostante ciò, Rocco Siffredi ha contribuito a rendere “normale” questo settore e ha mostrato apertamente il suo coinvolgimento personale in questioni legate a questo mondo. La sua influenza è stata così significativa da ispirare produzioni come “Supersex”, prodotto da Netflix. Inoltre, Rocco Siffredi e la sua famiglia sono stati ospiti nella puntata del 24 gennaio dello show “Stasera C’è Cattelan” su Rai 2.

Rocco Siffredi, il cui vero nome è Rocco Antonio Tano, è nato il 4 maggio 1964 a Ortona. A breve, compirà 60 anni. Cresciuto in una famiglia di carpentieri, ha iniziato a lavorare giovanissimo nella marina mercantile e successivamente nel ristorante di suo fratello, situato in Francia. È proprio in Francia che ha incontrato Gabriel Pontello, un produttore di film per adulti, e ha deciso di intraprendere una carriera in questo settore. Ha adottato il nome d’arte Siffredi da Roch Siffredi, personaggio interpretato da Alain Delon nel film “Borsalino”. Il suo debutto come attore nel cinema pornografico è avvenuto nel 1984 con “Belle d’amour”. Da quel momento, ha partecipato a oltre mille film come attore e poco più di 800 come regista, con alcune pause lungo il percorso, come quando ha intrapreso la carriera di modello o quando ha deciso di fermarsi per poi fare nuovamente ritorno come attore, produttore e regista.

Oltre ai film pornografici, Rocco Siffredi ha preso parte a diverse produzioni non pornografiche, interpretando ruoli minori e facendo comparsate. Ha anche partecipato a famose pubblicità, come quella di Amica Chips. Tra i suoi primi film non pornografici c’è “Romance”, una sorta di docuserie che ha messo in luce vari scandali legati all’industria del cinema per adulti. Ha anche recitato in “Amorestremo” di Maria Martinelli e nel 2004 in “Pornocrazia”.

Rocco Siffredi ha anche partecipato a diversi reality show come concorrente, ad esempio “L’Isola dei Famosi”, dove ha ammesso di avere una vera e propria dipendenza dal sesso. È sposato da oltre 30 anni con Rózsa Tassi, sua ex collega attrice che ha conosciuto quando ha vinto l’Hot d’or a Cannes. La coppia ha tre figli: Lorenzo e Leonardo Tani, nati rispettivamente nel 1996 e nel 1999. Nel 1993, Rocco Siffredi ha fondato la sua casa di produzione, la Rocco Siffredi Productions.

Da molto tempo, Rocco Siffredi vive con la sua famiglia a Budapest, in Ungheria. È proprio in questa città che ha fondato la Hard Academy, la prima università del porno.

