É sempre mezzogiorno | Ricetta fonduta fritta di Daniele Persegani

La ricetta della fonduta fritta di Daniele Persegani è un’opzione irresistibile e peccaminosa che può essere preparata in pochi semplici passaggi. I suoi ingredienti includono farina 00, latte, burro, fontina, formaggio grattugiato, tuorli, pepe nero, uova, pangrattato, farina e olio per friggere.

Per iniziare, bisogna preparare la besciamella. Per fare ciò, occorre sciogliere il burro in una pentola e aggiungere la farina. Questo composto va soffritto per un po’, aggiungendo anche del pepe macinato. Successivamente, bisogna aggiungere del latte caldo e portare il tutto a bollore, mescolando continuamente. Una volta che la besciamella è pronta, si deve unire la fontina tritata, il formaggio grattugiato e i tuorli. È importante mescolare bene fino a ottenere una crema omogenea.

A questo punto, si deve trasferire il composto su una teglia coperta con carta forno e livellarlo ad uno spessore di circa 2 cm. Dopo aver fatto questo, bisogna lasciare che la besciamella si raffreddi, prima fuori e poi in frigorifero. Una volta che si è indurita, si può procedere con il taglio a cubetti o losanghe. Questi pezzi vanno passati nella farina, poi nelle uova sbattute e infine nel pangrattato. Questo procedimento va ripetuto per le uova e il pangrattato.

Il passaggio successivo consiste nella frittura dei cubetti di besciamella in olio caldo, intorno ai 160°, fino a quando non saranno ben dorati. Una volta che sono pronti, vanno scolati su carta assorbente e serviti caldi. Se si preferisce, è possibile friggerli in anticipo e mantenerli al caldo in forno a circa 80°. In alternativa, si può utilizzare una friggitrice ad aria: basta intingere i cubetti nell’olio e cuocerli a 180° per circa 5 minuti.

E così, la gustosa fonduta fritta di Daniele Persegani è pronta per essere degustata. È importante sottolineare che questa ricetta è stata presentata durante una puntata di “É sempre mezzogiorno” da Daniele Persegani. Se si desidera vedere il video della ricetta, è possibile trovarlo su RaiPlay.

Infine, è necessario ricordare che questo articolo rappresenta solo un riassunto della ricetta e non è collegato né al blog né al sito ufficiale delle trasmissioni televisive. È importante utilizzare sempre parole diverse per evitare il plagio.

