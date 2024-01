Emma D’Aquino compagno, chi è? Ecco tutto quello che devi sapere

Emma D’Aquino è una giornalista molto riservata sulla sua vita privata e sentimentale. Tuttavia, oggi sarà ospite nel salotto de La Volta Buona condotto da Caterina Balivo, dove avrà l’opportunità di raccontare alcuni aspetti della sua vita privata e professionale.

Molti si chiedono chi sia il compagno di Emma D’Aquino, ma la giornalista preferisce mantenere segrete queste informazioni. Nonostante ciò, ha dichiarato di essere innamorata senza rivelare l’identità della persona amata. Non è sposata e non ha figli, ma ha affermato di avere un compagno di cui è molto innamorata. Non è possibile conoscere ulteriori dettagli su questo aspetto della sua vita, poiché Emma D’Aquino preferisce condividere solo aspetti professionali sul suo profilo Instagram.

In passato, è circolato un gossip secondo cui la giornalista aveva una relazione con il collega Alberto Matano. Tuttavia, Emma D’Aquino ha smentito queste voci, affermando di essere solo amica di Matano nonostante abbiano lavorato insieme e condiviso lo stesso ufficio per anni. Successivamente, Alberto Matano ha fatto coming out e si è sposato con il suo compagno.

Forse oggi, nel salotto de La Volta Buona, Emma D’Aquino svelerà qualcosa in più sulla sua vita privata. Sarà interessante scoprire se parlerà del suo compagno o se preferirà mantenere il segreto su questa parte della sua vita.

In conclusione, Emma D’Aquino è una giornalista molto riservata sulla sua vita privata e sentimentale. Nonostante sia innamorata e abbia un compagno, preferisce mantenere segrete le informazioni su questa parte della sua vita. Durante la sua ospitata nel salotto de La Volta Buona, avrà l’opportunità di raccontare alcuni aspetti della sua vita privata e professionale, ma non sappiamo se parlerà del suo compagno o se terrà il segreto su questa parte della sua vita.

