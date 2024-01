età, malattia, lavoro, vita privata, spettacoli, teatro, In Altre parole

Lella Costa è una figura di grande rispetto e poliedricità nel mondo dello spettacolo italiano. Oltre ad essere un’attrice di successo, si è cimentata con talento anche come drammaturga, doppiatrice, scrittrice e monologhista. È considerata una delle donne più preparate dal punto di vista dialettico in Italia. Lella Costa partecipa come ospite al format televisivo In Altre Parole, condotto da Massimo Gramellini.

Lella Costa, all’anagrafe Gabriella Costa, è nata a Milano il 30 settembre 1952. Attualmente ha 71 anni, ma compirà 72 nei prossimi mesi. È la sorella del professore di musica Mario Costa. Fin dalla giovinezza ha dimostrato una grande capacità di dialogo e di sviluppo di monologhi. Dopo gli studi, ha conseguito una laurea in lettere. Negli anni ’70 ha frequentato l’Accademia dei Filodrammatici e ha fatto il suo esordio nel 1980 come monologhista, ruolo che si è sviluppato in seguito anche nel campo del cabaret.

Negli anni successivi ha debuttato anche in televisione, diventando una presenza fissa in programmi come il Maurizio Costanzo Show e molti altri. È molto popolare a teatro, dove è una delle attrici e autrici più prolifiche e ancora attive. Inoltre, ha partecipato a varie iniziative di carattere sociale, sostenendo da anni l’organizzazione Emergency e prestando la propria voce per gli spot della fondazione.

Il suo debutto come attrice cinematografica è avvenuto nel 1989 nel film “Ladri di Saponette” di Maurizio Nichetti, un amico di lunga data. L’ultimo film per il cinema in cui ha recitato è stato “Manuale D’Amore 3” nel 2011. Dal 2012 è una delle presenze fisse nel format televisivo di La7 “L’Infedele” insieme a Gad Lerner. Nel 2022 è diventata una presenza fissa nel programma “Dilemmi” su Rai 3.

Lella Costa è stata molto attiva anche nel campo del doppiaggio, prestando la sua voce a molte fiction, film, soap opera e cartoni animati. Uno dei suoi lavori più noti è stato quello di dare la voce a Marta, la fidanzata di Lupo Alberto, nella serie animata degli anni ’90 basata sul personaggio creato da Silver.

Ha incontrato suo marito, Andrea Marietti, alla fine degli anni ’80 a San Pietroburgo, in Russia, e si sono sposati nel 1990. Marietti è una persona molto riservata nel mondo dello spettacolo. Lella Costa e Andrea Marietti hanno avuto tre figli: Arianna, Viola e Nina.

In conclusione, Lella Costa è una donna di grande talento e poliedricità nel mondo dello spettacolo italiano. Oltre ad essere un’attrice di successo, si è distinta come drammaturga, doppiatrice, scrittrice e monologhista. È una delle ospiti del programma televisivo In Altre Parole ed è molto rispettata per le sue doti dialettiche. Ha una lunga carriera sia a teatro che in televisione e ha preso parte a diverse iniziative sociali. È una figura molto riservata e ha tre figli con suo marito Andrea Marietti.

