LIBRI FANTASY E ROMANZI ROSA SU CF EDITORE

CF EDITORE è una nuovissima CASA EDITRICE DIGITALE che cerca SCRITTORI EMERGENTI da pubblicare online.

Se hai scritto un libro e non hai idea di come pubblicarlo, puoi proporti per la pubblicazione con CF EDITORE. Se sarai selezionato e se il tuo ebook dovesse andare bene, potrebbe anche essere tradotto in altre lingue!

Se sei uno scrittore emergente e hai già avuto esperienze di autopubblicazione, puoi rivolgerti a questa casa editrice digitale senza contributo per portare i tuoi libri al livello successivo, grazie al nostro editing attento, alle nostre copertine professionali e catchy, e alla nostra promozione continua.

Al momento abbiamo tra i nostri ebook:

LA CREPA TRA I MONDI, racconto fantasy paranormale

DESTINY CRUSH, racconto rosa

DELIRIO OSCURO, racconto thriller horror

FIAMME E SOSPIRI, racconto gay

Offriamo anche servizi per scrittori autopubblicati, come promozione sui nostri blog, recensione ebook, intervista autore, pubblicizzazione tramite mailing list e molto altro ancora.

CF EDITORE si propone di trovare nuovi scrittori emergenti italiani che possano proporsi come leader del settore, e riuscire magari anche a farsi conoscere al di fuori dei confini nazionali.

E’ possibile proporsi per la pubblicazione, e si accetta qualsiasi genere, con una preferenza verso i libri thriller, fantasy, e i romanzi rosa.

Se stai cercando il tuo nuovo romanzo rosa preferito, o se hai finito il tuo ultimo fantasy e cerchi un libro che possa tenerti incollato, sul sito troverai varie proposte, aggiornate costantemente e sempre nuove.

Gli scrittori esordienti selezionati potranno pubbicare i loro ebook gratis online, riuscendo a far arrivare i loro scritti a tantissime persone tramite i nostri canali social, e soprattutto con le nostre mailing list di lettori di tantissimi generi, in particolare fantasy, thriller, romanzi rosa ed erotici