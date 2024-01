Realme 12 Pro Series finalmente ufficiale: ecco le ultime notizie

Il Realme 12 Pro è finalmente pronto per essere ufficialmente annunciato dopo molte indiscrezioni e leak. Questo smartphone aveva già fatto un’ottima impressione al CES, non tanto per il suo aspetto che richiama il Realme 11 Pro+, ma per il suo eccezionale comparto fotografico con uno zoom da 64 megapixel e un sensore da 1/2″, il secondo più grande sul mercato per un obiettivo del genere.

Ora il Realme 12 Pro+ è finalmente ufficiale solo in India, insieme al suo fratello minore Realme 12 Pro. I due telefoni sono molto simili, ma si differenziano per il processore, con il Realme 12 Pro che monta il Snapdragon 6 Gen 1 e il Realme 12 Pro+ che invece monta il Snapdragon 7s Gen 2. Altra differenza importante è la presenza di una fotocamera zoom sul Realme 12 Pro+ e diverse soluzioni legate al raffreddamento.

Entrambi i telefoni presentano un design che si ispira agli orologi di lusso e infatti l’azienda ha collaborato con un designer specializzato in questo tipo di prodotti, Ollivier Savéo. La finitura è in pelle vegana, come per il Realme 11 Pro+. Entrambi i telefoni sono dotati di 8 o 12 GB di RAM, espandibili fino a 12 GB, e di un sistema di raffreddamento avanzato. Nel caso del Realme 12 Pro+, il sistema di raffreddamento è di tipo 3D VC con una camera di vapore da 3394 mm². Ma la caratteristica principale di entrambi i telefoni è il loro eccezionale comparto fotografico e lo zoom da primato.

Il Realme 12 Pro+ è dotato di un teleobiettivo periscopio con un sensore Omnivision OV64B da 1/2″ e 64 MP con OIS, che consente uno zoom ottico 3x, uno zoom in-sensor 6x e fino a 120x SuperZoom. Lo stabilizzatore ottico migliora il movimento fino a 16.000 volte al secondo ed è dotato di un sistema di movimento a prisma su due assi.

Per quanto riguarda la fotocamera principale, il Realme 12 Pro ha un sensore da 50 MP Sony IMX882, mentre il Realme 12 Pro+ ha un sensore Sony sempre da 50 MP ma di tipo IMX890, entrambi con OIS. Realme ha inoltre collaborato con Qualcomm per migliorare l’elaborazione delle immagini attraverso l’algoritmo MasterShot. Infine, la serie Realme 12 Pro è l’unica nel suo segmento a elaborare le immagini in formato RAW, garantendo la massima nitidezza, gamma dinamica e realismo nei ritratti cinematografici.

Entrambi i telefoni sono dotati di una batteria da 5000 mAh con ricarica veloce SuperVOOC da 67 W, che consente di caricare il telefono fino al 50% in soli 19 minuti e al 100% in 48 minuti. Questa è una caratteristica davvero impressionante che garantisce una lunga durata della batteria e una ricarica rapida quando necessario.

In conclusione, il Realme 12 Pro e il Realme 12 Pro+ sono due telefoni simili ma con alcune differenze importanti, come il processore, la presenza della fotocamera zoom e le soluzioni di raffreddamento. Entrambi i telefoni offrono un design elegante ispirato agli orologi di lusso, un comparto fotografico eccezionale con uno zoom da primato e una batteria potente con ricarica veloce. Questi telefoni promettono di offrire un’esperienza di utilizzo di alta qualità e di soddisfare le esigenze dei consumatori più esigenti.

