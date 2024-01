Nicoló De Devitiis chi è: età, carriera, vita privata, radio, Le Iene

Nicoló De Devitiis è un noto conduttore televisivo italiano, molto amato dal pubblico. Nato a Roma il 6 luglio 1990, ha iniziato la sua carriera come content creator, ottenendo successo come bike blogger. Grazie alla sua notorietà, è stato notato da alcuni programmi televisivi e radiofonici, che gli hanno offerto l’opportunità di intraprendere la sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Nel 2014, Nicoló De Devitiis è entrato a far parte del cast del programma Le Iene, in onda su Italia 1 da molti anni. La sua partecipazione al programma gli ha garantito una grande visibilità e consenso da parte del pubblico. Successivamente, ha avuto l’opportunità di condurre altri programmi televisivi, come Estate Mondiale su Goal Deejay fino al 2019. Nel 2015 è stato anche un inviato della trasmissione televisiva Open Space, condotta da Nadia Toffa, e nel 2017 ha condotto Summer Festival su Canale 5, insieme ad Alessia Marcuzzi e Daniele Battaglia. La sua carriera televisiva non si è fermata qui, infatti è stato scelto come conduttore della seconda edizione di DanceDanceDance, programma in onda in prima serata su Fox Life e TV8, insieme ad Andrea Delogu. Inoltre, ha cominciato a condurre Storytellers per VH1, il canale del digitale terrestre di MTV. Attualmente, lo vediamo ancora in televisione come inviato del programma molto seguito di Canale 5, Le Iene, in cui insieme ai suoi colleghi affronta e denuncia tematiche critiche e attuali della nostra vita quotidiana.

Oltre alla sua carriera televisiva, Nicoló De Devitiis ha trovato spazio anche in radio. È stato uno speaker radiofonico per Radio 105 con le Kris in Kris & Love e anche su Radio 2 con Angela Rafanelli in Radio2 Sunset. Ha anche condotto il Giffoni Film Festival fino al 2022 e ha partecipato a un programma su Radio Zeta, sempre come conduttore, insieme al cantante Alfa. Dal gennaio 2022 è anche speaker radiofonico per Radio 105, conducendo delle puntate settimanali del programma 105 Loves Music. Nel giugno 2023 ha condotto insieme ad Isobel Kinnear, Amici Full Out, ovvero il concerto all’Ippodromo delle Capannelle dedicato ai giovani artisti di Amici, il talent show di Maria De Filippi.

Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 2019 Nicoló è legato sentimentalmente a Veronica Ruggeri, sua collega. La loro relazione è stata confermata da lui stesso in un’intervista a Grazia. I due hanno anche un profilo Tik Tok, dove pubblicano sketch molto divertenti. Tra le ex di Nicoló De Devitiis c’è anche l’ex Miss Italia Eleonora Pedron.

In conclusione, Nicoló De Devitiis è un noto conduttore televisivo italiano, apprezzato dal pubblico per la sua presenza carismatica e il suo talento. Grazie alle sue numerose apparizioni in programmi televisivi e radiofonici, ha raggiunto una grande popolarità nel mondo dello spettacolo. La sua carriera continua a crescere e a offrirgli nuove opportunità di successo. Nella sua vita privata, è felicemente legato a Veronica Ruggeri, con cui condivide anche progetti nel mondo dei social media.

