É sempre mezzogiorno | Ricetta panini coccole di inverno di Fulvio Marino

Il panettiere piemontese Fulvio Marino è famoso per i suoi deliziosi lievitati, soprattutto durante i giorni più freddi dell’anno. La sua abilità nel preparare pane e panini è davvero incredibile, e oggi ci delizierà con una ricetta speciale: i panini coccole di inverno. Questi panini sono perfetti per scaldare il cuore e il palato, grazie alla loro consistenza soffice e al loro sapore irresistibile.

Per preparare i panini coccole di inverno, avremo bisogno di alcuni ingredienti semplici ma essenziali. Prendiamo nota: 500g di farina 0, 250ml di acqua, 10g di lievito di birra, 40g di zucchero, 10g di sale e 30ml di olio extravergine di oliva. Questi ingredienti sono la base perfetta per ottenere dei panini morbidi e gustosi.

Cominciamo la preparazione dei panini coccole di inverno mettendo la farina in una ciotola e aggiungendo il lievito fresco sbriciolato. Mescoliamo il tutto con un cucchiaio e aggiungiamo gran parte dell’acqua. Continuiamo a mescolare fino a ottenere un composto omogeneo, quindi aggiungiamo lo zucchero e un po’ di acqua in più. Continuiamo a lavorare l’impasto per alcuni minuti, fino a quando tutti gli ingredienti saranno ben amalgamati.

A questo punto, aggiungiamo il sale e l’acqua rimasta e continuiamo ad impastare. L’obiettivo è ottenere un impasto elastico e morbido. Infine, aggiungiamo l’olio extravergine di oliva e continuiamo a lavorare l’impasto fino a farlo assorbire completamente. Copriamo la ciotola con un canovaccio pulito e lasciamo lievitare per circa mezz’ora a temperatura ambiente.

Una volta che l’impasto ha lievitato, possiamo procedere alla formazione dei panini coccole di inverno. Prendiamo l’impasto e dividiamolo in piccole palline, delle dimensioni che preferiamo. Diamo una forma rotonda a ogni pallina e disponiamole su una teglia foderata con carta da forno. Assicuriamoci di lasciare uno spazio sufficiente tra i panini, in modo che abbiano lo spazio necessario per lievitare ulteriormente.

Inforniamo i panini coccole di inverno nel forno già caldo a 180°C e lasciamo cuocere per circa 20-25 minuti, o fino a quando la superficie dei panini sarà dorata e croccante. Una volta cotti, possiamo sfornarli e lasciarli raffreddare leggermente prima di gustarli.

I panini coccole di inverno di Fulvio Marino sono perfetti da gustare da soli, ma possono anche essere accompagnati da una tazza fumante di cioccolata calda o da un buon tè caldo. Il loro profumo invitante e il loro gusto irresistibile li rendono il comfort food ideale per le giornate più fredde dell’anno.

In conclusione, se siete alla ricerca di un’idea golosa per scaldare il cuore e il palato durante l’inverno, i panini coccole di inverno di Fulvio Marino sono la scelta perfetta. La ricetta è semplice da seguire e i risultati sono davvero deliziosi. Non vi resta che mettervi all’opera e preparare questi fantastici panini per voi stessi, per la vostra famiglia o per i vostri amici. Buon appetito!

