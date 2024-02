Giuseppe Tantillo, chi è l’avvocato Angelo in Mare Fuori 4? Età, film, agenzia, fidanzata, Instagram

Il personaggio dell’avvocato Alfredo D’Angelo è diventato un elemento ricorrente nella serie televisiva Mare Fuori, soprattutto nella seconda stagione. La sua presenza è stata sempre più frequente anche nella terza stagione e si prevede che sarà presente anche nella quarta stagione, che sarà disponibile a partire da febbraio 2024. L’avvocato D’Angelo è interpretato dall’attore Giuseppe Tantillo, che è già molto conosciuto per i suoi ruoli televisivi, teatrali e cinematografici. Il personaggio dell’avvocato ha molte sfaccettature e nasconde più di qualche segreto, il suo operato influisce su altri personaggi della serie.

Giuseppe Tantillo ha attualmente 40 anni e compirà 41 anni il prossimo luglio, essendo nato il 30 luglio 1983. Fin dalla giovane età, è stato apprezzato per le sue capacità attoriali complesse e ha studiato presso l’Accademia d’arte drammatica “Silvio D’Amico” a Roma. Ha fatto il suo debutto in televisione nel 2004, interpretando un piccolo ruolo nella miniserie Paolo Borsellino. Dopo una gavetta importante, ha debuttato a teatro due anni dopo con la versione teatrale di “C’era una volta l’America”. Ha lavorato con importanti personalità del mondo della recitazione come Emma Dante, Riccardo Donna, Davide Marengo e Gianluca Tavarelli.

Nel 2013 ha fatto il suo debutto al cinema con il film “Via Castellana Bandiera” e l’anno successivo è diventato popolare con il film “L’estate sta finendo”, dove ha interpretato il personaggio di Guido. Oltre ad essere un attore, Tantillo è anche autore e si è distinto per la sua grande poliedricità in ruoli come “Un passo dal cielo”, “Squadra Antimafia 5” e “Tutto può succedere”, che hanno reso riconoscibile il suo stile recitativo.

A partire dalla terza stagione di Mare Fuori, interpreta il personaggio dell’avvocato D’Angelo, una figura complessa che nasconde la sua vera natura e ha una tendenza strutturale negativa. La sua carriera continua a essere molto prolifica, con la partecipazione a film, serie televisive e spettacoli teatrali, ottenendo grande successo anche come autore.

Dal punto di vista sentimentale, Tantillo è piuttosto riservato, ma tramite i suoi account ufficiali sui social media è possibile avere una visione generale della sua vita privata. È legato sentimentalmente da tempo con Valentina Carli, anche lei attrice, dalla quale ha avuto un figlio alcuni mesi fa.

In conclusione, l’avvocato Alfredo D’Angelo interpretato da Giuseppe Tantillo è diventato un personaggio fondamentale nella serie Mare Fuori. Tantillo è un attore talentuoso e versatile che ha raggiunto il successo grazie alla sua grande capacità di recitazione. La sua carriera continua a crescere e si prevede che il suo personaggio avrà un ruolo sempre più importante nella quarta stagione della serie.

