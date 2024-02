Novità di Chrome per Android: risolto il problema delle notifiche

Chrome ha introdotto una nuova funzionalità che consente agli utenti di annullare l’iscrizione alle notifiche di un sito con un semplice clic. Questa novità è stata introdotta nella recente versione di Chrome Canary e al momento è disponibile solo per il 50% degli utenti di Chrome Canary e l’1% degli utenti di Chrome Stabile 122 su Android. Google sta testando questa funzione e prenderà una decisione sulla sua distribuzione in base al feedback degli utenti.

Per attivare questa funzione, gli utenti devono scaricare Chrome Canary dal Play Store, che è la versione del browser utilizzata per testare le nuove funzioni. Una volta installato Chrome Canary, gli utenti devono cercare la sezione chiamata “Notification one-tap unsubscribe”. Qui, devono cliccare sul menu a tendina in basso e selezionare “Enabled” dalla finestra pop-up che appare. Dopo aver fatto ciò, devono cliccare sul pulsante “Relaunch” in basso a destra per riavviare il browser.

Una volta riavviato il browser, gli utenti devono visitare un sito che chiede il permesso di inviare notifiche. Dopo aver concesso il permesso, gli utenti riceveranno una notifica del sito nella tendina delle notifiche. Cliccando sulla notifica, verrà visualizzato un nuovo menu con il pulsante “Unsubscribe” a destra. Cliccando su questo pulsante, verrà visualizzata una nuova notifica che conferma l’annullamento dell’iscrizione alle notifiche del sito. Gli utenti devono cliccare su “OK” per confermare e cancellare l’iscrizione al sito.

È importante notare che questa azione non disattiva solo la possibilità di inviare notifiche, ma cancella completamente l’iscrizione al sito. Pertanto, gli utenti devono fare attenzione quando utilizzano questa funzione. Al momento, questa funzione è disponibile solo su Chrome Canary e non è possibile utilizzarla su Chrome Stabile, a meno che non siate tra i fortunati utenti selezionati per testare la funzionalità.

In conclusione, Chrome ha introdotto una nuova funzionalità che consente agli utenti di annullare l’iscrizione alle notifiche di un sito con un semplice clic. Questa funzione è attualmente disponibile solo su Chrome Canary e non su Chrome Stabile. Gli utenti interessati a utilizzare questa funzione devono scaricare Chrome Canary dal Play Store e seguire le istruzioni per attivarla. È importante notare che questa funzione cancella completamente l’iscrizione al sito, quindi gli utenti devono fare attenzione quando la utilizzano.

Continua a leggere su Mondo Cellulare: Novità di Chrome per Android: risolto il problema delle notifiche