prenderà il posto di Ipad Mini

Apple, nota per imporre le proprie regole sul mercato, ha recentemente mostrato interesse nel settore dei dispositivi pieghevoli. Sebbene il primo pieghevole di Apple sia stato originariamente progettato nel decennio scorso, non è ancora stato lanciato sul mercato. Le indiscrezioni suggeriscono che Apple stia esplorando diverse strade rispetto ai suoi concorrenti come Samsung, Motorola ed LG, incluso l’uso di materiali innovativi.

Secondo fonti affidabili, sembra che i tempi siano maturi per Apple per lanciare il suo primo dispositivo pieghevole nel prossimo futuro. Questo nuovo dispositivo potrebbe prendere il posto dell’iPad Mini, che attualmente sta riscontrando qualche difficoltà nelle vendite. L’iPad Mini è dotato di uno schermo da 8,3 pollici, ma potrebbe essere sostituito da un modello pieghevole con uno schermo OLED.

Tuttavia, bisogna notare che la strategia di Apple per i dispositivi pieghevoli non sembra essere una priorità assoluta per l’azienda. Potrebbe essere una scelta interessante, ma non è al centro delle sue attività principali. Nonostante ciò, Apple potrebbe anche considerare di sviluppare un dispositivo pieghevole più grande con uno schermo da almeno 20 pollici, anche se ciò richiederebbe più tempo per essere commercializzato.

In conclusione, sembra che Apple stia seriamente considerando l’entrata nel mercato dei dispositivi pieghevoli. Nonostante non sia ancora stato lanciato il primo modello, le fonti suggeriscono che i tempi siano maturi per un possibile debutto. Sarà interessante vedere come Apple si distinguerà dai suoi concorrenti e se riuscirà a imporsi nel settore dei dispositivi pieghevoli.

