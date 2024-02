I vermi della farina sono parassiti che vanno ad insediarsi negli alimenti come la pasta integrale o tradizionale e possono essere rimossi normalmente tramite rimedi naturali o altri metodi a seconda del grado di infestazione.

Per tale motivo è fondamentale essere ben informati sui vermi della pasta, sulle loro consuetudini e sulle qualità specifiche delle camole della farina. Oggi andremo a vedere anche diversi consigli per saperle identificare e bloccare l’infestazione.

Perché la pasta fa i vermi? Ecco cosa dice l’esperto

Nella situazione proprio di infestazione da vermi da farina è raccomandabile agire in tempo e rimuovere i vermi prima che la situazione possa degenerare. Uno sproporzionato grado di infestazione può essere un’esperienza veramente sgradevole siccome non sempre è facile sbarazzarsene.

Tali parassiti si nutrono infatti di farine e grano, per tale motivo si diffondono tra tutti quegli alimenti formati da tali ingredienti quali riso, pasta e farina. Anche se da adulti sono rassomiglianti agli scarafaggi, in diverse confezioni di cibi le camole si possono vedere sotto forma di vere e proprie larve.

Inoltre, nel corso dell’acquisto degli alimenti succede spesso che diverse confezioni siano guastate e bucate, di conseguenza potrebbero essere già infestate dalle larve o dalle loro uova e, in breve tempo, l’invasione potrà diffondersi dentro l’intera dispensa. In diversi casi liberarsi dei vermi della pasta non è effettivamente facile specialmente se il problema non viene trattato in tempo.

Apprendere le loro consuetudini è il primo passo per mettere in atto una giusta disinfestazione. La prima cosa da attuare per mettere in pratica un’attenta disinfestazione dei vermi della farina è pulire in maniera efficiente la zona invasa. Necessità svuotare l’intera dispensa e pulire con cura tutto il mobile, buttando via gli alimenti contaminati.

La pulizia del mobile può essere fatta con acqua tiepida e aceto, che si mostra un’ottima soluzione dall’azione disinfettante e non ha bisogno di risciacquo. Tuttavia, prima di muoversi alle operazioni di pulizia è raccomandabile passare l’aspirapolvere anche negli angoli più occultati della dispensa per verificare di aver tolto i vermi e le uova.

Per impedire un’infestazione da vermi della farina futura è possibile grazie a dei rimedi naturali alquanto efficaci. L’alloro, ad esempio, si mostrerà un perfetto alleato grazie alla sua azione repellente. Se si ha una pianta di alloro sarà sufficiente collocarequalche foglia all’interno della dispensa e le tarme andranno via. In alternativa, infine, si possono collocare le foglie di alloro con del nastro adesivo in prossimità dei contenitori per fare in manieradi farle stare distanti dalla nostra cara dispensa.