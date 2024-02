Apple Vision Pro, le prime impressioni e come acquistarlo

Apple ha lanciato il suo nuovo visore legato alla realtà aumentata e virtuale chiamato Apple Vision Pro. L’azienda di Cupertino punta molto su questa nuova generazione di visori e spera di far uscire questa tecnologia dalla nicchia di mercato in cui si trova attualmente. Il visore è stato reso disponibile da poco e solo pochi fortunati hanno avuto la possibilità di provarlo.

Apple Vision Pro ha attratto molta attenzione non solo per le sue caratteristiche tecniche, ma anche per il suo impatto culturale. La tecnologia dei visori era già esistente, ma Apple ha deciso di introdurre alcune caratteristiche uniche che potrebbero spingere questa tecnologia oltre lo stallo in cui si trova attualmente.

Le prime impressioni degli appassionati e degli esperti del settore sono state contrastanti. Il visore si presenta come un dispositivo ambizioso, ma ha sia pregi che difetti. Dal punto di vista estetico, non si differenzia molto dagli altri visori presenti sul mercato. Tuttavia, molti hanno notato che ha una capacità tecnica e di risposta migliore rispetto ai concorrenti. Inoltre, ci si aspettava una maggiore integrazione con le app di Apple, che è sempre stata uno dei punti di forza dell’azienda.

Nonostante le sue caratteristiche tecniche avanzate, Apple Vision Pro sembra ancora non riuscire a distinguersi dai visori già presenti sul mercato. Inoltre, il prezzo di base del visore è molto elevato, con un costo di 3499 dollari statunitensi. Tuttavia, il CEO di Apple, Tim Cook, ha confermato che in futuro saranno disponibili versioni aggiornate e migliorate del visore a prezzi più accessibili.

Ci sono anche alcuni problemi legati alla struttura del visore che sembrano ancora non essere stati risolti. Ad esempio, il visore sembra più adatto a un uso sociale che a un uso quotidiano. Inoltre, il peso del visore e l’interfaccia possono risultare poco intuitivi per molti utenti.

Nonostante queste critiche, è ancora troppo presto per dire se Apple Vision Pro avrà lo stesso successo dell’iPod o dell’iPhone. Attualmente, il visore è disponibile solo per l’acquisto negli Stati Uniti presso le sessioni di demo negli Apple Store. Sarà interessante vedere come evolverà il mercato dei visori e se Apple riuscirà a conquistare una fetta importante di utenti con il suo Vision Pro.

