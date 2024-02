Giusina in cucina | Ricetta pane fritto dolce di Giusina Battaglia – MediaTurkey

Nell’ambito della serie televisiva “Giusina in cucina”, dedicata alla cucina siciliana realizzata in modo semplice e casalingo, Giusina Battaglia, giornalista e appassionata di cucina, ha condiviso la sua ricetta del pane fritto dolce. L’episodio è stato trasmesso sabato 3 febbraio alle 15:45 sul canale 33. Per coloro che vogliono scoprire tutte le ricette di Giusina, possono trovarle nel suo nuovo libro, appena pubblicato, o sul suo sito web, giusinaincucina.com.

La ricetta del pane fritto dolce di Giusina Battaglia richiede i seguenti ingredienti: 450 g di farina 00, 550 g di farina manitoba, 10 g di lievito di birra fresco, 60 g di zucchero, 600 ml di acqua, 100 g di strutto, 40 ml di olio extravergine d’oliva, 20 g di sale, zucchero e cannella q.b. e olio per friggere.

Per preparare il pane fritto dolce, è necessario seguire questi passaggi:

1. Iniziate sciogliendo il lievito di birra in un po’ di acqua tiepida.

2. In una ciotola, o utilizzando una planetaria, unite la farina 00 e quella manitoba. Aggiungete il lievito sciolto, lo zucchero e l’acqua rimasta. Impastate per alcuni minuti.

3. Aggiungete lo strutto e l’olio a filo, continuando ad impastare. Infine, aggiungete il sale.

4. Lavorate l’impasto fino ad ottenere una consistenza omogenea e liscia. Date qualche piega all’impasto e mettetelo in una ciotola oliata. Coprite e lasciate lievitare per 1 ora al caldo.

5. Trascorso il tempo di lievitazione, trasferite l’impasto in frigorifero e lasciatelo riposare per una notte, circa 12 ore.

6. Prelevate delle porzioni di impasto e ripiegatele su se stesse, formando delle palline.

7. Schiacciate leggermente le palline di impasto, dandogli una forma simile a delle pizzette.

8. Immergete subito le pizzette di impasto in olio caldo (a 170°C) e profondo. Lasciatele friggere su entrambi i lati fino a doratura.

9. Scolate le pizzette su carta assorbente e, ancora calde, rotolatele nello zucchero aromatizzato con la cannella.

Il risultato è un delizioso pane fritto dolce, tipico della cucina siciliana, che conquisterà il palato di tutti.

Buona preparazione a tutti gli appassionati di cucina siciliana e ai fan di Giusina Battaglia!

