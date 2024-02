Geolier a Sanremo 2024: età, vita privata, fidanzata, carriera – MediaTurkey

Geolier è un giovane rapper italiano che ha ottenuto un grande successo negli ultimi anni grazie al suo talento. Nato il 23 marzo 2000 a Napoli, Geolier è cresciuto nel quartiere di Secondigliano, considerato uno dei quartieri più difficili della città. Nonostante le difficoltà dell’ambiente in cui è cresciuto, Geolier considera Secondigliano come una fortuna poiché gli ha insegnato a conquistarsi tutto nella vita.

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che Geolier ha una fidanzata di nome Valeria. Un episodio particolare legato alla sua ragazza è avvenuto durante il Capodanno 2022, quando Geolier le ha dato una pistola e l’ha incoraggiata a sparare per festeggiare l’anno nuovo. Questo episodio ha suscitato diverse polemiche e perplessità.

Geolier si avvicina alla musica attraverso il freestyle e cresce ascoltando artisti come Club Dogo, Co’Sang, Michael Jackson, Nas e Rocco Hunt. Scrive la sua prima canzone all’età di soli 12 anni e sceglie il nome d’arte Geolier perché è un termine francese che significa “secondino” in italiano, in riferimento al suo quartiere natale, Secondigliano.

Il suo debutto ufficiale avviene nel 2018 con il singolo “P Secondigliano”, seguito dai brani di successo “Mercedes”, “Queen” e “Mexico”. Nel 2019 firma un contratto con l’etichetta BFM Music, fondata da Luchè, e pubblica il suo primo album “Emanuele”, che vede la partecipazione di artisti come Luchè, Gué Pequeno, Emis Killa, MV Killa e Lele Blade. L’album diventa disco di platino in meno di un anno, vendendo oltre 50.000 copie.

Geolier continua a collaborare con altri artisti, come Shablo e Sfera Ebbasta per il singolo “M’Manc”, Boro Boro, Anna Tatangelo per “Guapo”, Gué Pequeno per “Cyborg” e Lazza e Shiva per “Friend”. Nel 2020 pubblica la riedizione dell’album di debutto intitolata “Emanuele – Marchio Registrato”. Negli anni successivi continua a collaborare con artisti come Sfera Ebbasta, Rocco Hunt, Jake La Furia ed Emis Killa.

Nel 2023 Geolier pubblica il suo secondo album intitolato “Il Coraggio dei Bambini”, da cui vengono estratti i singoli “Chiagne” e “Money”. La sua carriera continua a crescere e il suo talento viene sempre più riconosciuto nel panorama musicale italiano.

In conclusione, Geolier è un rapper italiano di talento che ha raggiunto un grande successo grazie alla sua musica. Cresciuto a Secondigliano, ha imparato a lottare per realizzare i suoi sogni nonostante le difficoltà dell’ambiente in cui è cresciuto. La sua carriera è caratterizzata da numerosi successi e collaborazioni con altri artisti di fama, dimostrando il suo talento e la sua versatilità nel mondo della musica.

