Big Mama a Sanremo 2024: età, canzoni, rapper, malattia, Instagram

Big Mama, la giovane rapper nativa di Avellino, è stata confermata come uno dei BIG di Sanremo 2024, secondo quanto annunciato dal coordinatore del Festival, Amadeus. A soli 23 anni, Big Mama si è già fatta un nome nell’industria musicale grazie alla sua personalità tagliente e ai suoi testi impegnati. Il suo brano per Sanremo 2024 si intitola “La rabbia non ti basta” e affronta tematiche sociali importanti.

Big Mama, il cui vero nome è Marianna Mammone, ha iniziato a cantare per diletto, utilizzando il karaoke come sfogo personale. Tuttavia, il rap e il freestyle hanno iniziato a conquistarla sempre di più, diventando una parte essenziale della sua identità artistica. Dal 2013, la musica è diventata per Big Mama una forma di espressione e appartenenza, attraverso la quale ha affrontato temi come l’intolleranza, l’omofobia e i problemi dei giovani.

Dopo aver conseguito il diploma, Big Mama si è trasferita a Milano, dove ha studiato Urbanistica al Politecnico. È proprio a Milano che ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica, pubblicando nel 2016 il singolo “Charlotte”, che racconta la storia di una giovane che si sente giudicata e incompresa dal mondo che la circonda. Nel 2020, Big Mama ha firmato un contratto con Pluggers e ha pubblicato i suoi primi singoli ufficiali, “Mayday” e “Formato XXL”.

Nonostante le difficoltà, come la scoperta di un cancro, Big Mama non ha mai smesso di lavorare e creare musica. Tra un ciclo di chemioterapia e l’altro, ha pubblicato il successo “Too Much” e molti altri brani. Nel 2023, nel Concertone del 1° maggio, Big Mama ha dimostrato di essere una artista di grande talento e ha sfidato gli haters che l’hanno giudicata per il suo aspetto fisico. La sua popolarità è cresciuta ulteriormente quando ha duettato con Elodie nel brano “American Woman” durante una serata del Festival di Sanremo.

Oltre alla sua carriera musicale, Big Mama è anche nota per dichiararsi bisessuale. Ha spesso parlato apertamente della sua sessualità, contribuendo a promuovere l’inclusione e la diversità nella società.

Salmo è una delle principali influenze musicali di Big Mama. La rapper ha dichiarato di considerare Salmo come una figura che le ha “salvato la vita”. Questo dimostra l’importanza che la musica ha avuto nella vita di Big Mama e come essa abbia contribuito a plasmare la sua identità e la sua carriera artistica.

In conclusione, Big Mama è una giovane rapper che ha saputo farsi strada nell’industria musicale grazie alla sua personalità autentica e ai suoi impegnati testi. La sua partecipazione a Sanremo 2024 conferma il suo talento e il suo impatto nel panorama musicale italiano. Con il brano “La rabbia non ti basta”, Big Mama continuerà a portare avanti il suo messaggio sociale, affrontando tematiche importanti e stimolando la riflessione nella società.

