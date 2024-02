Google Gemini, cos’è la nuova app che prende il posto di Bard

L’ecosistema di Google continua a evolversi costantemente, non solo per migliorare i propri servizi, ma anche per far fronte alla concorrenza diretta, rappresentata principalmente da Apple. Anche nel settore dei motori di ricerca, che è sempre più legato alla competizione tra le varie intelligenze artificiali, il colosso Google ha deciso di introdurre nuove funzionalità e app per offrire metodi di ricerca sempre più avanzati. Uno dei progetti ambiziosi di Google in questo campo è Gemini, che rappresenta un miglioramento rispetto a Bard.

Gemini è un’app che prende il posto di Bard e offre non solo un efficace strumento di ricerca, ma anche la possibilità di pianificare attività, redigere testi in pochi secondi e ottenere informazioni stradali in tempi brevi. Secondo le indiscrezioni, questa nuova app sarà disponibile solo tramite abbonamento nella sua versione Pro, il che potrebbe portare a un cambiamento significativo nel mondo dei chatbot.

Gemini è stato concepito come una versione migliorata di Bard, che a sua volta si basa sulla struttura di ChatGPT 3.5. Come molte altre forme di intelligenza artificiale avanzate su dispositivi Android, Gemini sarà inizialmente disponibile solo su modelli di punta come il Samsung Galaxy S24 e gli smartphone Google Pixel. Per gli altri dispositivi, sembra che sarà necessario sottoscrivere un abbonamento mensile, il cui costo dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 dollari al mese, se le indiscrezioni sono corrette.

Inoltre, secondo diverse fonti, Gemini farà parte di un’app dedicata che verrà gradualmente introdotta e potrà essere utilizzata anche in una versione limitata e gratuita, con costi inferiori, per dispositivi che eseguono una versione sufficientemente aggiornata di Android.

Questo nuovo progetto di Google dimostra il costante impegno dell’azienda nel migliorare l’esperienza degli utenti e offrire servizi sempre più avanzati. Con Gemini, gli utenti avranno accesso a un motore di ricerca potenziato che fornirà risposte rapide e precise, oltre a offrire funzionalità aggiuntive come la pianificazione di attività e la guida stradale. Inoltre, l’integrazione di questa nuova app con i dispositivi Android di punta e la possibilità di utilizzarla su altri dispositivi tramite abbonamento mostrano come Google stia cercando di ampliare la portata dei suoi servizi e raggiungere il maggior numero possibile di utenti.

In conclusione, Google Gemini rappresenta un passo avanti nell’evoluzione dell’ecosistema di Google e nel settore dei motori di ricerca. Questa nuova app offre funzionalità avanzate di ricerca e pianificazione, e sarà disponibile tramite abbonamento per i modelli di punta di Android e per altri dispositivi tramite un costo mensile accessibile. Con questa iniziativa, Google dimostra ancora una volta la sua leadership nel campo dell’intelligenza artificiale e la sua volontà di offrire soluzioni innovative per migliorare l’esperienza degli utenti.

