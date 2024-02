Francesco Giorgino: età, separato, moglie, figli, stipendio, malattia, XXI secolo, quando il presente diventa futuro

Francesco Giorgino è un conduttore molto apprezzato che ha fatto parte del Tg1 per più di 20 anni, diventando il volto più riconoscibile del programma. Nonostante abbia cambiato ruolo, rimane legato al servizio pubblico come autore e conduttore del format XXI secolo – quando il presente diventa futuro.

Giorgino è nato ad Adria, in Puglia, l’8 agosto 1967, quindi attualmente ha 56 anni. Suo fratello è un politico di Forza Italia ed è stato sindaco di Adria dal 2010 al 2019. Fin da giovane, Francesco ha deciso di intraprendere la carriera nel campo dell’informazione e ha iniziato come collaboratore presso l’emittente privata di Andria, Telesveva.

Successivamente, è diventato giornalista pubblicista e nel 1990 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari. Nel 1991 è entrato in Rai come conduttore di Unomattina e ha collaborato con diverse testate giornalistiche, tra cui il quotidiano Puglia, Il Popolo e Il Globo. Su Rai 1 ha ottenuto sempre più spazio, conducendo rubriche come Mattina e Società e infine Società e Cronaca.

Dal 2001 è anche professore a contratto presso l’Università La Sapienza di Roma, insegnando Istituzione e Sociologia della Comunicazione e Teorie e tecniche del newsmaking. Da circa dieci anni è anche Professor of Practice alla LUISS, sempre a Roma.

Dal 2000 è uno dei principali giornalisti e conduttori del TG1, mantenendo il ruolo di “mezzobusto” per più di 20 anni. Nel 2022, dopo essere stato anche vice direttore del TG1, è stato spostato alla Direzione editoriale per l’offerta informativa. Dal 2023 ricopre il ruolo di Direttore dell’Ufficio Studi Rai ed è considerato uno degli ultimi rappresentanti della “vecchia guardia” ad aver lasciato effettivamente la posizione di “mezzobusto” al TG1.

Oltre alla sua carriera nell’informazione, Giorgino è un appassionato di calcio e segue la Fidelis Andria, la squadra della sua città natale, e la Juventus. Per quanto riguarda la sua vita privata, è molto riservato e da molti anni è legato a Nicoletta Chiadroni, aiuto regista in Rai. Non si sa se la coppia abbia avuto figli.

Recentemente, ci sono state voci riguardo a una potenziale malattia che affliggerebbe il giornalista pugliese. Tuttavia, non sono disponibili informazioni specifiche sulla natura della malattia. Si è fatto riferimento a una richiesta da parte della direttrice Maggiorini di spostarsi a lavorare nella rassegna mattutina, richiesta che non è stata accolta e che ha portato Giorgino a presentare un certificato medico.

