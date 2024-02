Simona Tagli: età, Grande Fratello, marito, Instagram, vita privata

Simona Tagli, nata il 22 febbraio 1964, è una nota conduttrice e ex showgirl che sarà una delle nuove concorrenti “VIP” del Grande Fratello nella stagione 2023/24. Nonostante sia stata una delle showgirl più attive della televisione, negli ultimi anni è stata un po’ “persa di vista” dal pubblico, dato che si è dedicata anche ad altre attività.

La carriera di Simona Tagli è iniziata nel mondo della danza, che ha studiato fin da piccola. Ha persino frequentato la prestigiosa Scala di Milano, specializzandosi nel modern jazz. Successivamente, si è avvicinata al mondo della moda e ha intrapreso una brillante carriera come modella. È stata una delle prime donne ad apparire nella prima fase della TV commerciale, debuttando nel programma “Popcorn” e diventando una presenza frequente in programmi come “Drive In”. In seguito, è diventata valletta e showgirl in vari programmi televisivi, sia su reti come Odeon TV che su Rai e Mediaset.

Negli anni ’90, Simona Tagli è diventata una valletta fissa di “Domenica In” e ha partecipato a programmi come “Piacere Raiuno” e “Le Colombiadi”. Ha anche condotto il Festival di Castrocaro, “Giochi senza frontiere”, “Pole Position” e “Telethon”. Dopo queste esperienze, ha preso parte ad altre trasmissioni televisive come il “Trofeo Gondola d’oro”. Tuttavia, con il passare del tempo, ha ridotto la sua presenza in TV come concorrente e ospite. Ad esempio, ha partecipato alla fase iniziale di una delle prime edizioni di “La talpa”, ma è stata esclusa tramite televoto. Ha anche preso parte alla quarta edizione del reality show “L’isola dei famosi”, ma ha scelto di ritirarsi presto per motivi di salute.

Da diverso tempo, Simona Tagli ha aperto un salone di bellezza a Milano, che le ha garantito un sostentamento adeguato. È madre di Georgia, nata nel 2005 dalla relazione con l’ex compagno Francesco Ambrosoli. Successivamente, è stata legata a personalità come Antonio Zequila. Tuttavia, al momento non sono noti rapporti sentimentali della conduttrice.

In conclusione, Simona Tagli è una conduttrice e ex showgirl che sarà una delle nuove concorrenti “VIP” del Grande Fratello nella stagione 2023/24. Dopo una lunga carriera nella danza e nella moda, è diventata una presenza comune in diversi programmi televisivi. Negli ultimi anni, si è dedicata anche ad altre attività, come l’apertura di un salone di bellezza. Nonostante sia stata legata a diverse personalità nel corso degli anni, attualmente non sono noti rapporti sentimentali della conduttrice.

Continua a leggere su MediaTurkey: Simona Tagli: età, Grande Fratello, marito, Instagram, vita privata