Daniele Cabras: età, dove vive, Primafestival, genitori, TikTok, Instagram

Daniele Cabras, noto anche come Dany Cabras o Dany The Gaggio, è un personaggio molto conosciuto sui social media, in particolare su piattaforme come Instagram e TikTok. È diventato uno dei volti del Primafestival, una rubrica che offre informazioni ed intrattenimento prima delle puntate del Festival di Sanremo, affiancato da Paola e Chiara e Mattia Stanga.

Daniele è nato a Domus De Maria, una piccola località vicino a Cagliari, in Sardegna, nel 1994, quindi compirà 30 anni quest’anno. Il termine “Gaggio” è utilizzato per descrivere un comportamento comico e poco fine.

È diventato estremamente famoso sui social media grazie ai suoi contenuti comici, e ha oltre quattro milioni di follower su TikTok e poco più di un milione su Instagram. Nei suoi sketch imita una vera e propria famiglia, che include i suoi genitori e una figura ispirata a un’amica di famiglia. Le sue imitazioni includono personaggi con un forte accento sardo, ma non solo.

In televisione, Daniele non è nuovo ad apparizioni come ospite o concorrente in diversi format. Ha vinto la prima edizione di Generazione Lol, un format di Amazon Prime, insieme a Mario Terrone, noto come Ginnasio. Prima di diventare una star del web, ha ottenuto un diploma di perito elettronico e ha lavorato in un resort vacanziero nella sua isola. La sua popolarità sul web gli ha anche permesso di scrivere un libro/fumetto intitolato “Un ragazzo tenero. Le avventure impossibili di Dany the Gaggio”, pubblicato da Mondadori. Proprio grazie a questa popolarità è stato chiamato da Amadeus per presentare il Primafestival.

Nell’anno scorso, è stato incluso nella selezione statunitense Top Creators dell’anno per l’Italia, spiccando nella categoria Entertainment.

