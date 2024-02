Nuova modalità di lettura di Google per le app: le ultime indiscrezioni

Google ha annunciato che la sua modalità di lettura, una funzione di sintesi vocale, sarà disponibile in più applicazioni, tra cui Gmail e le app dei social network. Questa modalità consente agli utenti di ascoltare i contenuti testuali dal proprio dispositivo mobile, rendendola particolarmente utile per le persone che non possono leggere i testi per vari motivi.

La Modalità Lettura, nota anche come Reading mode, è stata lanciata da Google come una funzionalità basata sull’intelligenza artificiale. Consente agli utenti di ascoltare i contenuti scritti, come le email, i file PDF e i messaggi di chat, direttamente dal proprio dispositivo. Questa funzionalità è stata molto apprezzata a livello internazionale per la sua utilità per le persone con difficoltà di lettura.

La novità delle ultime ore è che la Modalità Lettura è stata estesa per supportare nuove app. Ora è possibile utilizzarla su Gmail, consentendo agli utenti di ascoltare il contenuto delle email direttamente dall’app. Inoltre, è stata estesa anche ad altre app di social media, come X e Threads. Tuttavia, l’utilizzo della Modalità Lettura su app di social media potrebbe non essere la scelta migliore, poiché i contenuti potrebbero contenere abbreviazioni o errori. Google ha quindi incluso la possibilità di fornire un feedback sulla corretta funzionalità della Modalità Lettura.

Al momento, la Modalità Lettura non può essere utilizzata per leggere i file PDF o i messaggi su Google Messaggi. Tuttavia, si spera che in futuro sarà estesa anche a queste tipologie di contenuti. L’ultima versione della Modalità Lettura è stata rilasciata alla fine del 2022 su Chrome per Android, ma è probabile che questa estensione per le nuove app sia stata implementata tramite un aggiornamento lato server.

Se siete interessati a installare le diverse versioni dell’app Modalità di lettura man mano che vengono rilasciate, potete fare affidamento su APK Mirror o sul Google Play Store. Tuttavia, è importante tenere presente che questa novità potrebbe essere implementata automaticamente tramite un aggiornamento del server.

In conclusione, Google ha esteso la sua Modalità Lettura per supportare nuove app, tra cui Gmail e alcune app di social media. Questa funzionalità consente agli utenti di ascoltare i contenuti testuali dal proprio dispositivo mobile, rendendola particolarmente utile per le persone con difficoltà di lettura. Nonostante alcune limitazioni attuali, si spera che la Modalità Lettura verrà estesa anche ad altri tipi di contenuti, come i file PDF.

