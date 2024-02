É sempre mezzogiorno | Ricetta riso arrostito ripieno di gemelli Billi – MediaTurkey

La ditta Billi, famosa per le sue originali e gustose ricette, ci propone oggi un’idea sfiziosa da gustare durante il pranzo. Si tratta di un delizioso riso arrostito ripieno, perfetto per uno spuntino sul divano mentre si guarda il Festival di Sanremo.

Per preparare questa ricetta avremo bisogno di 800 g di riso, 4 uova, 300 g di formaggio grattugiato, aglio in polvere, brodo di pollo, sale, pepe, 2 kg di spinaci freschi, 12 fette di fontina, 25 g di burro, 50 g di farina 00, 250 ml di latte, 3 scalogni, noce moscata, 25 ml di olio extravergine di oliva, 200 g di speck, 200 g di fontina e maggiorana.

Iniziamo la preparazione facendo bollire il riso in acqua salata o brodo di pollo, a seconda dei nostri gusti. Una volta cotto, scoliamolo e lasciamolo raffreddare, sgranandolo. In una ciotola, mettiamo il riso e aggiungiamo le uova, il formaggio grattugiato, l’aglio in polvere, il sale e il pepe a piacere. Mescoliamo bene tutti gli ingredienti fino a ottenere un composto omogeneo.

In un tegame, facciamo sciogliere il burro e l’olio extravergine di oliva e aggiungiamo gli scalogni finemente tritati. Lasciamo stufare gli scalogni e poi aggiungiamo gli spinaci già lessati e strizzati. Lasciamo insaporire il tutto e aggiungiamo la farina, la noce moscata e il latte freddo. Mescoliamo sul fuoco fino a ottenere una consistenza densa e cremosa.

Successivamente, scaldiamo una padella capiente con un po’ di olio e mettiamo metà del riso, compattandolo sul fondo della padella per creare la base. Aggiungiamo le fette di fontina e poi gli spinaci in besciamella, coprendo il tutto con altre fette di fontina. Chiudiamo il ripieno con l’altra metà del riso, livellandolo e compattandolo sopra il ripieno come se fosse una frittata.

Cuociamo il riso arrostito ripieno fino a doratura su un lato e poi giriamolo con attenzione per cuocerlo anche dall’altro lato. Una volta pronto, serviamo il nostro piatto accompagnandolo con delle fette di speck affettato, se lo desideriamo.

Se vogliamo vedere la preparazione di questa ricetta direttamente dai gemelli Billi, possiamo trovare il video su RaiPlay, nella sezione dedicata alla trasmissione “É sempre mezzogiorno”.

Non ci resta che augurarvi buon appetito e buon divertimento nella preparazione di questa deliziosa ricetta di riso arrostito ripieno dei gemelli Billi!

