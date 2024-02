Giorgia Sanremo 2024: età, marito, canzoni, figli, abiti

Giorgia Sanremo 2024 è una delle co-conduttrici dell’edizione del Festival di Sanremo di quest’anno. Affiancherà Amadeus nella seconda serata, che si terrà il 7 febbraio 2024 presso il Teatro Ariston di Sanremo e sarà trasmessa in diretta su Rai Uno.

La cantante Giorgia, il cui vero nome è Giorgia Todrani, è conosciuta per la sua voce inconfondibile. È nata a Roma il 26 aprile 1971 ed è del segno zodiacale del Toro. Suo padre è Giulio Todrani, membro del duo canoro Juli & Julie e fondatore del gruppo “Io vorrei la pelle nera”. Fin da bambina, Giorgia ha coltivato la passione per il canto grazie all’influenza di suo padre. Dopo aver conseguito il diploma al liceo linguistico, ha proseguito gli studi e ha ottenuto una laurea in Lingue. Nel frattempo, ha iniziato a lavorare nella registrazione di jingle pubblicitari.

Il successo per Giorgia è arrivato nel 1994 con la canzone “E poche xe”, che si è classificata al settimo posto nella sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo. Da quel momento in poi, la cantante ha avuto un enorme successo nel mondo della musica. Ha pubblicato 11 album in studio, sei album dal vivo, un album di cover e due raccolte. Ha inoltre intrapreso ben 21 tour, consolidando la sua presenza scenica e il suo legame con il pubblico.

Tra le canzoni più celebri di Giorgia ci sono “Nessun Dolore”, “Girasole”, “Di sole e d’azzurro”, “Gocce di memoria”, “Quando una stella muore” e “Tu mi porti su”. Nel 1995, grazie al brano “Come Saprei”, ha trionfato alla 45esima edizione del Festival di Sanremo, ottenendo anche il Premio della Critica. Nel 2023 ha partecipato nuovamente a Sanremo con il brano “Parole dette male”, classificandosi al sesto posto nella graduatoria finale.

Nella sua vita privata, Giorgia ha avuto una relazione con il cantante Alex Baroni dal 1997 al 2001. Baroni era conosciuto per i suoi successi come “Ce la farò” e “Cambiare”. Purtroppo, la loro relazione è stata interrotta dalla tragica scomparsa di Baroni nel 2002 a causa di un incidente. Dal 2004, Giorgia è stata legata sentimentalmente a Emanuel Lo, noto anche come Emanuele Lo Iacono. Lo è un ballerino famoso per la sua partecipazione al programma televisivo “Amici”. Nel 2010, Giorgia e Emanuel hanno dato il benvenuto al loro primo figlio, Samuel.

La partecipazione di Giorgia come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2024 rappresenta un’importante tappa nella sua carriera artistica. Sarà interessante vederla in un ruolo diverso, affiancando Amadeus sul palco del Teatro Ariston di Sanremo. La sua presenza e la sua voce unica sicuramente contribuiranno a rendere questa edizione del Festival ancora più emozionante e indimenticabile per il pubblico.

