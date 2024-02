Rosa Chemical a Sanremo 2024: età, origini, altezza, bacio, Fedez, Instagram

Rosa Chemical, noto anche come Manuel Franco Rocati, è un artista poliedrico e divisivo che ha suscitato molte discussioni durante la scorsa edizione di Sanremo. Tuttavia, nel 2024 farà ritorno sul palco dell’Ariston come ospite durante la seconda serata del Festival della canzone italiana. Uno dei momenti più famosi di quella edizione è stato il bacio tra il rapper Fedez e Rosa Chemical, che è diventato persino un argomento politico.

Rosa Chemical è nato il 30 gennaio 1998 a Rivoli, ma è cresciuto ad Alpignano, nel torinese. Il suo nome d’arte ha un significato particolare: Rosa è il nome della madre, mentre Chemical è ispirato a una band che il cantante ama molto, i My Chemical Romance. I suoi genitori si sono separati quando lui era ancora molto giovane, e quindi è stato cresciuto principalmente dalla madre, che lavora come estetista, mentre suo padre è un imprenditore. Rosa Chemical ha un’altezza di circa 178 cm.

L’artista alterna la sua carriera di modello, che lo ha portato a collaborare con marchi come Gucci, alla musica. Il suo primo singolo, “Kournikova”, è stato pubblicato nel 2018, seguito dall’album “Okay Okay” l’anno successivo. Rosa Chemical è anche un artista di graffiti e si è gradualmente fatto strada nel mondo del rap, del trap e dell’hip hop. Le sue performance sul palco sono sempre molto trasgressive e mettono in evidenza temi come le differenze di genere. Ha avuto il suo primo impatto con Sanremo nel 2022, quando si è esibito con Tananai. Tuttavia, è diventato popolare l’anno successivo con la canzone “Made in Italy” e il famoso bacio con Fedez.

Il suo comportamento ambiguo è diventato il suo marchio di fabbrica e ha suscitato molte discussioni. Molti hanno cercato di interpretare i suoi gusti musicali e di genere, ma Rosa Chemical ha sempre evitato di dare risposte chiare, dichiarando che sono questioni personali e che nessuno saprà mai cosa realmente gli piace.

Curiosamente, il suo profilo ufficiale su Instagram, che conta oltre 400 mila follower, è attualmente privo di post.

