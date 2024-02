Ilaria Loriga: ecco chi è la fidanzata di Gazzelle – MediaTurkey

Ilaria Loriga è la fidanzata di Gazzelle, un famoso cantante che ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2024. Ma chi è davvero Ilaria Loriga? È una modella e attrice che ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo vincendo il titolo di Miss Italia Sardegna nel 2017. La sua bellezza e il suo carisma hanno subito conquistato il pubblico italiano.

Nata il 19 giugno 1998 a Sassari, Ilaria ha iniziato la sua carriera come modella, lavorando per diverse campagne pubblicitarie. Ha prestato il suo volto per varie marche e ha ottenuto un grande successo. Successivamente, ha fatto il suo debutto come attrice nella serie Netflix “Luna Park”, dimostrando anche le sue abilità recitative.

La giovane modella ha frequentato la Scuola di recitazione cinematografica Actor’s Planet cinema & theatre institute di Rossella Izzo, migliorando ulteriormente le sue capacità. Ha partecipato a vari workshop dedicati al cinema e al teatro, dimostrando la sua passione per il mondo dello spettacolo.

Tuttavia, Ilaria Loriga è conosciuta soprattutto per la sua relazione con Gazzelle. La coppia ha sempre preferito mantenere un profilo basso e ha cercato di mantenere la loro storia d’amore fuori dai riflettori. Sono molto discreti riguardo alla loro vita privata e preferiscono non condividere molti dettagli con il pubblico.

Nonostante la loro riservatezza, Gazzelle ha espresso la sua felicità per questa relazione in alcune interviste. Ha ammesso che la sua canzone “La prima canzone d’amore” è una dedica alla sua ragazza, Ilaria Loriga. Nonostante le accuse secondo cui Gazzelle vorrebbe nascondere la sua fidanzata, la verità è che entrambi preferiscono mantenere la loro vita privata al di fuori della sfera pubblica.

Tuttavia, ogni tanto, sia Gazzelle che Ilaria condividono degli scatti carini e romantici sui social media. Anche se non lo fanno spesso, questi piccoli gesti mostrano l’amore e l’affetto che provano l’uno per l’altro.

In conclusione, Ilaria Loriga è una modella e attrice che ha conquistato il pubblico italiano con la sua bellezza e il suo talento. È la fidanzata di Gazzelle, un famoso cantante che ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2024. Nonostante la loro riservatezza, entrambi sono felici nella loro relazione e ogni tanto condividono dei momenti dolci sui social media.

