John Travolta la moglie ed i figli, chi sono? età, lavoro, morte

John Travolta è un famoso attore americano che sarà ospite della seconda serata del Festival di Sanremo. La sua vita privata ha spesso attirato l’attenzione a causa di alcuni eventi che hanno segnato la sua vita. Travolta è stato sposato per molti anni con l’attrice Kelly Preston, scomparsa nel 2020 a causa di una malattia. L’attore ha annunciato la sua morte attraverso i suoi canali social.

Kelly Preston, il cui vero nome era Kelly Kamalelehua Smith, è nata a Honolulu nel 1962 ed è morta a Clearwater nel 2020 all’età di 58 anni. È stata un’attrice e modella americana ed è diventata famosa come moglie di John Travolta. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata quando è stata notata da un fotografo di moda all’età di sedici anni. Successivamente è entrata nel mondo della moda e del cinema, recitando in più di 60 produzioni cinematografiche e televisive. Alcuni dei suoi ruoli più famosi includono film come “Twins” (1988) con Arnold Schwarzenegger e Danny De Vito, “Jerry Maguire” (1996) con Tom Cruise e “Death Sentence” (2007) con Kevin Bacon.

Prima di sposare John Travolta, Kelly Preston è stata sposata con l’attore Kevin Gage dal 1985 al 1987. Successivamente ha avuto una relazione con George Clooney. Nel 1987 ha incontrato Travolta e i due si sono sposati nel 1991. Dal loro matrimonio sono nati tre figli: Jett, Ella Bleu e Benjamin.

Purtroppo, il primogenito della coppia, Jett, è morto tragicamente all’età di sedici anni durante una vacanza alle Bahamas. Inizialmente non sono state rese note le cause della morte, ma successivamente è stato rivelato che è stato causato da complicanze cardiache. La seconda figlia, Ella Bleu, ha scelto di seguire le orme dei genitori ed è diventata un’attrice. Ha recitato anche accanto al padre in un film del 2010.

La morte di Kelly Preston è stata un duro colpo per John Travolta e la sua famiglia. L’attore ha sempre dimostrato un grande amore per la moglie e i suoi figli. La sua carriera è stata segnata da molti successi e ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti. La sua partecipazione al Festival di Sanremo è solo uno dei tanti eventi che lo hanno visto protagonista nel corso degli anni.

In conclusione, John Travolta è un attore di successo che ha vissuto momenti difficili nella sua vita privata, tra cui la morte della moglie Kelly Preston. Tuttavia, ha sempre dimostrato una grande forza e determinazione nel suo lavoro e nella sua carriera. I suoi figli sono il suo tesoro più grande e continua a onorare la memoria di sua moglie attraverso il suo lavoro. Il suo talento e la sua passione per il cinema lo rendono uno degli attori più amati e rispettati di Hollywood.

