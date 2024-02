Oppo Reno F 11 ufficiale: prezzo, caratteristiche, quando esce

Oppo è diventato un marchio importante nel corso degli anni, non solo per il brand Oppo stesso, ma anche per tutto il gruppo che include marchi come Realme e OnePlus. La serie Reno di Oppo è diventata una delle più popolari in Europa grazie al suo ottimo rapporto qualità-prezzo e alla sua durabilità. L’ultima aggiunta alla serie è l’Oppo Reno F 11, una variante alternativa ai modelli Reno 11 e 11 Pro.

L’Oppo Reno F 11 è stato presentato in Asia con caratteristiche che lo rendono un ottimo dispositivo di fascia media, ma con alcune caratteristiche di fascia alta. È molto probabile che il modello verrà lanciato anche in Europa, compresa l’Italia.

Le prime informazioni sulle fotocamere del dispositivo sono già state diffuse. La fotocamera anteriore, dedicata ai selfie, ha una risoluzione di 32MP, mentre la fotocamera posteriore è composta da tre sensori da 64MP, 8MP e 2MP, con l’ultimo pensato per le foto macro.

Lo schermo del Reno F 11 è un pannello FHD+ da 6,7 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz e un campionamento tattile di 240Hz. È protetto da un vetro Panda Glass e ha una luminosità massima di 1.100 nit, che è molto alta per un dispositivo di questa fascia di prezzo. Al momento è stata annunciata solo una versione del dispositivo, con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, espandibile tramite scheda SD. Il peso del telefono è di soli 177 grammi, rendendolo piuttosto leggero.

La batteria del Reno F 11 ha una capacità di 5.000mAh e supporta la ricarica rapida da 67W. Il dispositivo è alimentato dal chipset Dimensity 7050 di Mediatek, che è già stato utilizzato in altri modelli di Oppo. Viene fornito con Android 14 e l’interfaccia utente ColorOS 14 di Oppo. Il lancio del dispositivo avverrà presto in alcuni paesi asiatici, come la Malesia, e successivamente arriverà anche in Europa, probabilmente nella seconda metà del 2024. Le colorazioni disponibili sembrano essere nero, verde, rosa e blu, come mostrato dai leak.

Il prezzo del Reno F 11 è interessante, con un costo di poco più di 280 euro al cambio attuale. Tuttavia, è probabile che il prezzo al lancio superi i 300 euro una volta arrivato in Europa.

In conclusione, l’Oppo Reno F 11 è una nuova aggiunta alla popolare serie Reno di Oppo. Offre caratteristiche interessanti, come un ampio schermo con una frequenza di aggiornamento elevata, una batteria di lunga durata e un sistema di fotocamere versatile. Con il suo prezzo competitivo, è probabile che il dispositivo troverà successo anche in Europa.

Continua a leggere su Mondo Cellulare: Oppo Reno F 11 ufficiale: prezzo, caratteristiche, quando esce