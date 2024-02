Bresh a Sanremo 2024: età, canzoni, vero nome, fidanzata, concerti, Instagram

Il giovane rapper Bresh, il cui vero nome è Andrea Brasi, si esibirà durante la terza serata del Festival di Sanremo 2024. Nato a Lavagna, in provincia di Genova, il 28 giugno 1996, Bresh si trasferisce a Bogliasco durante l’adolescenza, dove inizia a sviluppare la sua passione per la musica, ispirato da artisti come Fabri Fibra. Durante gli anni dell’adolescenza, inizia a scrivere e produrre brani e mixtape, collaborando con artisti come G Pillola.

Il suo primo lavoro, intitolato “Cambiamenti”, riceve un buon riscontro sia sui social media che su piattaforme musicali come Spotify. Successivamente, collabora con altri artisti come Tedua, Dala Pai Pan e Nader Shash. Bresh è molto legato al cantautore genovese Fabrizio De André e ha partecipato al docufilm “La nuova scuola genovese” di Claudio Cabona.

Dopo aver completato gli studi, Bresh si trasferisce a Milano insieme a Tedua, Rkomi e Sonny Willa. In pochi mesi, sviluppa diversi brani che ottengono un buon successo su Youtube e Spotify. Nel 2020, pubblica il suo primo album intitolato “Che io mi aiuti”, seguito da altri singoli come “Angelina Jolie”, che viene certificato triplo disco di platino. Nel 2022, viene pubblicato il suo secondo album, intitolato “Oro blu”.

Oltre alla musica, Bresh è anche un grande tifoso del Genoa e ha dedicato una delle sue canzoni più famose alla squadra del cuore, intitolata “Guasto d’amore”. Su Instagram, il rapper conta oltre 350 mila followers e condivide principalmente contenuti legati alla sua carriera musicale.

Dal 2023, Bresh è fidanzato con l’influencer Elisa Maino. Nel corso del 2024, ha già diversi concerti programmati, incluso un concerto a New York dopo Sanremo e una performance al Lollapalooza 2023 a San Isidro, in provincia di Buenos Aires. Successivamente, tornerà a esibirsi nella sua città natale, Genova.

In conclusione, Bresh è un giovane rapper di origini liguri che si sta facendo strada nel panorama musicale italiano. Con i suoi brani di successo e le collaborazioni importanti, sta conquistando sempre più fan. La sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024 conferma il suo talento e la sua popolarità crescente.

