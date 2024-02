I Fatti Vostri | Ricetta ciambelle fritte glassate di Ernst Knam – MediaTurkey

Le ciambelle fritte glassate sono un dolce delizioso che può essere gustato a colazione o a merenda. La ricetta che vi proponiamo oggi è stata presentata da Ernst Knam nel famoso programma televisivo “I Fatti Vostri” condotto da Tiberio Timperi ed Anna Falchi.

Gli ingredienti necessari per preparare le ciambelle fritte glassate sono: 250 g di farina 00, 250 g di farina manitoba, 75 g di zucchero, 15 g di lievito di birra fresco, 250 ml di latte, 2 uova, 10 g di sale e 100 g di burro. Per la glassa, servono 300 g di zucchero a velo, 50 g di burro fuso, acqua e coloranti alimentari.

Per iniziare la preparazione, bisogna versare la farina 00 e la farina manitoba in una ciotola, aggiungere lo zucchero e il lievito di birra fresco sbriciolato. Poi, si devono rompere le uova e versarle nella ciotola insieme a gran parte del latte. Si inizia ad impastare il tutto con un mestolo e poi con le mani, fino ad ottenere un composto omogeneo. Si aggiunge il sale e il latte rimasto e si lavora l’impasto per qualche minuto. Infine, si aggiunge il burro morbido a pezzetti, poco per volta, impastando fino a farlo assorbire completamente. L’impasto va coperto con un canovaccio e lasciato lievitare fino al raddoppio del volume iniziale.

Una volta che l’impasto è lievitato, si stende con l’aiuto di un mattarello ad uno spessore di circa 1,5 cm. Si utilizzano due coppapasta di diverso diametro per “coppiare” le ciambelle, ricavando un buco centrale con il coppapasta più piccolo. Le ciambelle vanno disposte su quadrati di carta forno e coperte nuovamente, lasciandole lievitare fino al raddoppio del volume iniziale.

Successivamente, si scalda abbondante olio in una pentola profonda fino a raggiungere una temperatura di circa 170° C. Si immergono le ciambelle nell’olio caldo, aiutandosi con la carta forno per evitare di bruciarsi. Una volta che le ciambelle sono dorate, si scolano su carta assorbente e si lasciano raffreddare. Se si preferisce, si possono anche cuocere le ciambelle in forno caldo statico a 180° C per 18 minuti.

A questo punto, si può scegliere se passare le ciambelle nello zucchero semolato o glassarle. Per preparare la glassa, si mescola lo zucchero a velo con il burro fuso e poche gocce d’acqua, aggiungendo l’acqua pian piano fino a raggiungere la giusta consistenza. Se si desidera, si possono colorare la glassa con dei coloranti alimentari. In alternativa, si può anche utilizzare del semplice cioccolato bianco o fondente fuso.

Ecco pronte le deliziose ciambelle fritte glassate, perfette da gustare con una tazza di caffè o una tisana calda. Buon appetito!

Continua a leggere su MediaTurkey: I Fatti Vostri | Ricetta ciambelle fritte glassate di Ernst Knam – MediaTurkey