É sempre mezzogiorno | Ricetta bocconotti al cacao con gelatina alle clementine di Antonella Ricci – MediaTurkey

Nel venerdì speciale, Antonella debutta in prima serata con una nuova edizione di The Voice Senior. Ma non è l’unico evento speciale della serata, perché anche il menu proposto è altrettanto speciale. La prima portata, in particolare, è stata creata da Antonella Ricci, una chef salentina molto talentuosa. La sua ricetta prevede dei deliziosi bocconotti al cacao con gelatina alle clementine.

Per realizzare questa prelibatezza, bisogna procurarsi i seguenti ingredienti: farina 00, strutto, zucchero, uova, lievito per dolci, vaniglia, cacao amaro, mandorle, cioccolato fondente, ricotta, limoncello, succo di clementine, scorza di clementina, anice stellato e cannella.

La preparazione dei bocconotti inizia con la frolla. Bisogna lavorare insieme la farina, lo zucchero, la vaniglia e lo strutto fino a ottenere un composto sabbioso. Successivamente, si aggiunge l’uovo intero, il tuorlo e il lievito per dolci, e si lavora fino a formare un panetto compatto. Questo panetto va avvolto nella pellicola e lasciato riposare in frigorifero per almeno mezz’ora.

Passando al ripieno, si mettono nel mixer le mandorle, il cioccolato fondente a pezzetti, lo zucchero e il limoncello, e si tritano finemente. Poi si aggiunge la ricotta e si frulla ancora qualche istante, fino ad ottenere un composto omogeneo.

Per la salsa, si fa bollire il succo di clementine, la scorza grattugiata di una clementina e lo zucchero in un pentolino per qualche minuto, fino a ridurre il volume iniziale di circa un terzo. Una volta spento il fuoco, si uniscono l’anice stellato e la cannella, e si lascia raffreddare il tutto.

A questo punto, si stende la frolla ad uno spessore di circa 3 mm e si utilizza per foderare degli stampini monoporzione rotondi, preferibilmente in alluminio monouso. Si farciscono gli stampini con un po’ del composto al cioccolato e ricotta, e si richiudono con un dischetto di frolla, sigillando bene i bordi ed eliminando l’eccesso di pasta. Infine, si spennella la superficie con tuorlo d’uovo sbattuto e si cuoce il tutto in forno caldo e statico a 170°C per circa 20 minuti.

Una volta pronti, i bocconotti vanno serviti freddi, accompagnati dalla salsa alle clementine.

Se sei interessato a scoprire altre deliziose ricette proposte da Antonella e dagli altri chef di “È sempre mezzogiorno”, puoi trovare i video delle ricette su RaiPlay. Ricorda che questo articolo non è il blog o il sito ufficiale delle trasmissioni, ma vuole essere solo un “taccuino” su cui prendere appunti sugli ingredienti e i procedimenti delle ricette più interessanti. Le immagini utilizzate sono tratte dai siti ufficiali dei programmi o dai loro canali di streaming.

Non perdere l’occasione di deliziare i tuoi ospiti con questi bocconotti al cacao con gelatina alle clementine, una prelibatezza firmata Antonella Ricci. Buon appetito!

