Anticipazioni settimanali La Promessa: dal 19 al 23 Febbraio

La soap opera italiana La Promessa sta per svelare cosa accadrà nella settimana dal 19 al 23 Febbraio. Tra le più seguite dagli spettatori, va in onda nel primo pomeriggio dopo Uomini e Donne. Le anticipazioni delle prossime puntate promettono colpi di scena e momenti emozionanti.

Nella puntata del 19 Febbraio, Don Pedro fa un’audace proposta a Manuel: unirsi a lui in Italia per lavorare sul progetto sugli aeroplani. Dopo aver riflettuto attentamente, il giovane accetta l’invito, decidendo di allontanarsi da Jimena e Jana per iniziare una nuova fase della sua vita.

Il 20 Febbraio, Martina si trova in una situazione difficile con Beatriz, mentre Lope è triste a causa di Maria. Jana cerca di confortarlo, ma la tensione aumenta durante una cena a La Promessa quando Don Lorenzo elogia Catalina, creando un clima teso tra i presenti.

Il 21 Febbraio, Simona e Candela sono entusiaste per l’arrivo del nuovo insegnante, mentre Catalina inizia a nutrire sospetti su Don Lorenzo. Durante una conversazione con Manuel, Catalina apprende della sua decisione di partire per Milano, desideroso di una nuova vita lontano da Jimena.

Il 22 Febbraio, Martina cerca di scusarsi con Beatriz, ma lei rifiuta il perdono e alimenta il desiderio di vendetta. Nel frattempo, Simona e Candela iniziano le lezioni con il professore Orengo, mentre Catalina condivide i suoi dubbi su Don Lorenzo con Don Alonso.

Infine, nella puntata del 23 Febbraio, Lorenzo confida a Elisa di aver elogiato Catalina per guadagnarsi la benevolenza dei marchesi. Petra, durante una conversazione con Teresa, scopre il motivo del legame profondo tra lei e Cruz, dipingendo un quadro emozionante sulle relazioni affettive.

Le anticipazioni della Promessa promettono emozioni e colpi di scena, con i personaggi alle prese con scelte difficili e intrighi amorosi. Non perdere le prossime puntate per scoprire cosa riserverà il destino ai protagonisti di questa affascinante soap opera.

