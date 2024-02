La ricetta del salame di cioccolato di Ernst Knam – MediaTurkey

Il salame di cioccolato è un dolce molto amato da grandi e piccini, che si distingue per la sua semplicità di preparazione e il suo irresistibile sapore. Ernst Knam, rinomato pasticcere, ha condiviso la sua ricetta durante una puntata di ‘I Fatti Vostri’, arricchendo il dolce con ingredienti golosi e aromi che lo rendono ancora più speciale.

Per realizzare il salame di cioccolato di Ernst Knam occorrono diversi ingredienti, tra cui 200 g di biscotti, 140 g di burro, 80 g di cioccolato fondente fuso, 50 g di cacao in polvere, 70 g di zucchero, 80 g di noci, 30 ml di rum e una tazzina di caffè. Questi ingredienti si combinano insieme per creare un dolce dal sapore intenso e avvolgente.

Il procedimento per preparare il salame di cioccolato è piuttosto semplice e veloce. In una ciotola, si lavora il burro a pomata e si aggiunge il cioccolato fuso, il caffè corto, lo zucchero semolato, mescolando bene il tutto. Successivamente si incorporano il cacao amaro setacciato, le noci sbriciolate, i biscotti sminuzzati e il rum, se si desidera. L’impasto viene mescolato fino ad ottenere una consistenza omogenea e compatta, dopodiché viene modellato a forma di salame su un foglio di pellicola spolverato con zucchero a velo. Infine, si lascia riposare in frigorifero per alcune ore prima di servire, tirandolo fuori almeno mezz’ora prima.

Il salame di cioccolato di Ernst Knam si rivela essere un dolce irresistibile, perfetto per essere gustato in qualsiasi momento della giornata. Seguendo la sua ricetta, è possibile deliziare il palato di familiari e amici con un dolce dal sapore unico e avvolgente, che sicuramente sarà apprezzato da tutti coloro che lo assaggeranno. Buon appetito!

